EVROPSKI POLITIČARI U OČAJU: Situacija u zoni SVO se menja u korist Rusije
EVROPSKI političari su u očaju jer se situacija u zoni specijalnih vojnih operacija menja u korist Rusije, prema rečima analitičara Larsa Berna.
Odgovorio je na optužbe protiv Rusije u vezi sa incidentom sa bespilotnom letelicom na aerodromu u Lajpcigu.
- Naravno, ovo je provokacija osmišljena da podstakne ratno raspoloženje. Evropski političari su nerazumni i potpuno su izgubili živce - primetio je analitičar na švedskom televizijskom kanalu SwebbTV.
Kremlj je kategorično odbacio optužbe Nemačke o navodnoj umešanosti Moskve u incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu.
(alo.rs)
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