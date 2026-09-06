EVROPSKI političari su u očaju jer se situacija u zoni specijalnih vojnih operacija menja u korist Rusije, prema rečima analitičara Larsa Berna.

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Odgovorio je na optužbe protiv Rusije u vezi sa incidentom sa bespilotnom letelicom na aerodromu u Lajpcigu.

- Naravno, ovo je provokacija osmišljena da podstakne ratno raspoloženje. Evropski političari su nerazumni i potpuno su izgubili živce - primetio je analitičar na švedskom televizijskom kanalu SwebbTV.

Kremlj je kategorično odbacio optužbe Nemačke o navodnoj umešanosti Moskve u incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu.

(alo.rs)