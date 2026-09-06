Svet

EVROPSKI POLITIČARI U OČAJU: Situacija u zoni SVO se menja u korist Rusije

Novosti online

06. 09. 2026. u 16:25

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EVROPSKI političari su u očaju jer se situacija u zoni specijalnih vojnih operacija menja u korist Rusije, prema rečima analitičara Larsa Berna.

ЕВРОПСКИ ПОЛИТИЧАРИ У ОЧАЈУ: Ситуација у зони СВО се мења у корист Русије

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Odgovorio je na optužbe protiv Rusije u vezi sa incidentom sa bespilotnom letelicom na aerodromu u Lajpcigu.

- Naravno, ovo je provokacija osmišljena da podstakne ratno raspoloženje. Evropski političari su nerazumni i potpuno su izgubili živce - primetio je analitičar  na švedskom televizijskom kanalu SwebbTV.

Kremlj je kategorično odbacio optužbe Nemačke o navodnoj umešanosti Moskve u incident sa dronom na aerodromu u Lajpcigu.

(alo.rs)

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