UKRAJINCI UBILI PUTINOVOG ČOVEKA: Anatolij (58) bio ikona ruske armije, evo šta je ruski predsednik čim je čuo odmah uradio
ANATOLIJ Černišov, izvršni direktor ruskog fonda „Narodni front. Sve za pobedu“, poginuo je na Krimu, u napadu Ukrajine, saopštila je ta organizacija na društvenim mrežama 5. septembra.
Prema navodima fonda, Černišov (58) zadobio je povrede od eksplozije u blizini sela Skvorcovo, u Simferopoljskom okrugu na Krimu, tokom, kako je organizacija navela, „vazdušnog napada Oružanih snaga Ukrajine“.
„Kijev independent“ nije mogao odmah da nezavisno potvrdi ove navode.
Černišov je prebačen u bolnicu, ali je kasnije preminuo od zadobijenih povreda, saopštila je organizacija. Fond je takođe naveo da je ruski predsednik Vladimir Putin posthumno odlikovao Černišova Ordenom za hrabrost.
„Narodni front. Sve za pobedu“ je ruska inicijativa koja prikuplja novac za nabavku dronova, opreme za elektronsko ratovanje, vozila, radio-stanica i drugih sredstava za ruske snage.
Inicijativa je deo „Narodnog fronta“, sveruskog javnog pokreta osnovanog na inicijativu Vladimira Putina 2011. godine. Putin je u julu izjavio da su Rusi preko te organizacije donirali gotovo 70 milijardi rubalja (808 miliona dolara) za podršku ruskim ratnim naporima.
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