MENJA SE KARTA RUSIJE! Ovo je razlog za kartografske ispravke

OKO trideset novih ostrva pojavilo se u Rusiji poslednjih godina usled globalnog zagrevanja, prenosi „Lajf“.

Ivan Tykhyi / Panthermedia / Profimedia

U tekstu se navodi da se 2025. godine na karti zemlje pojavio novi deo kopna u zalivu Borzova, na arhipelagu Nova Zemlja, dugačak oko 400 i širok 121 metar. Naučnik Andrej Leonov tada je zabeležio njegovo konačno odvajanje od ostrva usled topljenja glečera.

-Ukupno je tokom poslednjih petnaest godina u Rusiji otkriveno 28 novih ostrva. Sva se nalaze na severu zemlje, na područjima čiju površinu prekrivaju glečeri. Najveće među njima je ostrvo na Zemlji Franje Josifa, površine oko 200 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, to je tri puta veća površina od Menhetna, navodi se u tekstu.

Autori ističu da pojava novih ostrva proširuje teritoriju i granice ekonomske zone Rusije na Arktiku i Krajnjem severu, a takođe otvara pristup mogućim nalazištima gasa i nafte.

sputnikportal.rs

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