UKRAJINA "postepeno, polako gubi" rat, ocenio je nedavno smenjeni ukrajinski ministar odbrane Mihail Fjodorov u razgovoru za Rojters, upozorivši da Kijev ima svega nekoliko meseci za donošenje ključnih odluka.

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Kolumnista britanskog "Telegrafa" Oven Metjuz, je primetio da je u danima nakon te izjave Rusija dodatno intenzivirala napade na Ukrajinu.

On je u svojoj analizi naveo da je Moskva prešla sa masovnih napada dronovima i raketama na kontinuirane, 60-časovne talase bombardovanja, tokom kojih je izvršeno devetnaest vazdušnih napada na Kijev u jednom danu, iscrpljujući branioce i smanjujući zalihe raketa protivvazdušne odbrane.

U međuvremenu, ukrajinske tvrdnje da dubokim udarima na rafinerije i logistička skladišta duboko unutar Rusije uspevaju da preokrenu tok rata u svoju korist, demantuju sve masovniji ruski udari kao odgovor na te napade.

Ministar agrarne politike i hrane Ukrajine Taras Visocki izjavio je da su ruski kontraudari uništili oko 90 odsto savremenih skladišnih kapaciteta Ukrajine. Istovremeno, raniji talasi intenzivnih ruskih udara na Odesu i druge luke ozbiljno su ugrozili sposobnost Ukrajine da morskim putem izvozi žito i druge poljoprivredne proizvode.

Poseban problem predstavljaju ruski i udari na energetsku infrastrukturu. U avgustu je ruskim balističkim raketama uništena glavna elektrana koja snabdeva Herson, nakon čega su lokalne vlasti upozorile preostalo stanovništvo da napusti delove grada jer neće biti moguće obezbediti grejanje tokom zime.

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Gradovi Harkov i Zaporožje, koji se nalaze svega nekoliko kilometara od ruskih linija fronta, takođe su izloženi žestokim napadima. Poljski novinar Pjotr Kašuvara navodi da se na njih obrušava sve – "avio-bombe, 'šahedi', dronovi sa prvim licem, dronovi sa optičkim kablovima, 'vampiri', višecevni raketni sistemi 'grad', kasetna municija, artiljerija, diverzantske grupe. Sve".

Prema nedavnim izveštajima NATO-a, ruski ofanzivni kapaciteti rastu znatno brže od ukrajinskih, iako je britanski premijer Endi Bernam prošle nedelje Kijevu dostavio nacrte za lokalnu proizvodnju raketa "storm šedou".

Pored toga što je unapredila dronove "geran", kojima je domet gotovo udvostručen na oko 1.000 kilometara, Rusija ističe da je spremna da sledeće godine proizvede 10.000 novih, jeftinih raketa "dan-t", koje imaju sličnu bojevu glavu i domet kao "storm šedou", ali su šest puta jeftinije.

Još jedno novo, jeftino i efikasno rusko oružje je krstareća raketa "Banderol", koja se lansira iz vazduha. Kako se navodi, ona je obalu Ukrajine na Crnom moru pretvorila u smrtonosnu zonu za teretne brodove i predvodi rusku kampanju protiv Odese otkako je krajem jula ušla u serijsku proizvodnju.

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Navodi se da je Kremlj nabavio i velike balističke rakete iz Severne Koreje i razvio efikasan sistem za ometanje "Starlinka" pod nazivom "Volna Kupol Garant", koji bi mogao ozbiljno da poremeti ukrajinske sisteme komandovanja i kontrole na frontu.

Metjuz postavlja pitanje šta je plan Vladimira Zelenskog kako bi sprečio da ovaj žestoki pritisak slomi otpor njegove zemlje.

Bivši ministar odbraneFjodorov, koji je napustio Ukrajinu i pruzeo funkciju savetnika italijanskog ministra odbrane, ocenio je da se Ukrajina nalazi na "prekretnici koja će odrediti njen budući pravac" i upozorio da Kijev ima "nekoliko meseci za donošenje ključnih odluka" neophodnih za "pobedu".

I premijer Poljske Donald Tusk je ocenio da će "narednih šest meseci biti odlučujuće" i poručio da je Ukrajini potrebna veća podrška u vazdušnoj odbrani, što je, kako je istakao, od ključnog značaja i za "bezbednost Poljske".

NEMA ČUDA ZA UKRAJINU

Zelenski je, uz delimičan uspeh, tražio od saveznika isporuke presretača "patriot". Međutim, čak je i njegov šef kabineta, bivši načelnik ukrajinske vojne obaveštajne službe, general Kirilo Budanov, prošle nedelje priznao da "neće biti čuda" koje bi dovelo do preokreta i da Rusija "i dalje ima značajne rezerve".

Budanov je takođe rekao da Ukrajina mora da mobiliše najmanje 30.000 ljudi mesečno, što je, kako je naveo, "minimalan broj potreban da bi se održalo ono što imamo", što ukazuje na znatno veće gubitke nego što su oni koji su zvanično priznati.

Kolumnista "Telegrafa" navodi da je Putin je tokom vikenda ispričao neobičnu anegdotu o tome kako se kitovi ubice udružuju protiv polarnih medveda, rekavši da to, "objašnjava zašto Rusija vodi Specijalnu vojnu operaciju".

Istovremeno, Kremlj je zvanično saopštio da su mirovni pregovori na "dugoj pauzi".

(rt.rs)

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