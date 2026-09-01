FINSKA I IZRAEL PRODUŽILI MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE: U toku oko 20 zajedničkih zajedničkih projekata

FINSKA i Izrael produžili su Memorandum o razumevanju (MoU) o saradnji u oblasti odbrane za narednih deset godina, do 2034. godine. Sporazum obuhvata istraživanje i razvoj (R&D), saradnju i nabavku odbrambene opreme.

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Kako prenosi finski javni servis, memorandum je odobrio finski ministar odbrane Anti Hakanen početkom 2024. godine, uprkos snažnim kritikama zbog rata u Gazi.

Sporazum, koji je prvobitno potpisan 2013. godine, nije bio javno objavljen sve dok YLE nije izvestio o njegovom produženju.

Helsinki je početkom 2024. predložio da se memorandum produži na deset godina, umesto prethodnih pet. General-major u penziji Amir Baram, generalni direktor izraelskog Ministarstva odbrane, prihvatio je predlog.

Izraelske odbrambene kompanije već imaju podružnice u Finskoj i značajnu saradnju sa finskim firmama, a finske nabavke od izraelske odbrambene industrije, koje su pre nekoliko godina iznosile svega nekoliko miliona dolara, danas vrede stotine miliona dolara godišnje i nastavljaju da rastu.

Najveća pojedinačna nabavka bio je sistem protivvazdušne odbrane "Davidova praćka", kupljen 2023. godine za 316 miliona evra.

Rafael je 2022. godine isporučio finskoj vojsci protivoklopne rakete Spike u vrednosti od 213 miliona evra, dok je treća najveća nabavka protivbrodske rakete Gabriel, koje je finska mornarica kupila 2018. godine za 162 miliona evra.

Produženje memoranduma verovatno je potpisano tokom posete komandanta Finskih odbrambenih snaga, generala Janea Jakole, Izraelu od 3. do 6. avgusta.

On je sa izraelskim kolegama razgovarao o promenama u bezbednosnom okruženju i višeslojnoj protivvazdušnoj odbrani.

Jakola je rekao da Finska više neće zavisiti od pojedinačnih rešenja, već želi da izgradi višeslojni, umreženi i skalabilni sistem protivvazdušne odbrane sposoban da odgovori na brze i napade velikih razmera.

U okviru memoranduma formirana je zajednička koordinaciona grupa koja se sastaje jednom godišnje i razgovara o bilateralnoj saradnji u oblasti odbrane.

Delegacija je obuhvatila kompanije i tehnologije iz oblasti protivvazdušne odbrane, bespilotnih letelica i sistema za borbu protiv dronova, zaštite granica, autonomnih sistema, napredne municije, C2 i komunikacija, elektro-optičkih rešenja, HLS-a i sajber-obaveštajnih tehnologija, a učestvovalo je i oko 30 finskih odbrambenih kompanija. Najveće interesovanje bilo je za protivvazdušnu odbranu i tehnologije za borbu protiv dronova.

Izraelsko Ministarstvo odbrane navelo je da Finska predstavlja "kapiju" ka NATO-u i širem evropskom tržištu.

Finska, koja je nedavno postala članica NATO-a, suočava se sa Rusijom kao susedom, ima 1.340 kilometara dugu granicu sa njom i smatra se važnim delom severnog krila NATO-a.

(Jerusalim Post)