Svet

KIR STARMER PODNOSI OSTAVKU I NA NOVOM "RADNOM MESTU": Sada ću se fokusirati na druge stvari... (FOTO)

Танјуг

01. 09. 2026. u 14:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BIVŠI britanski premijer Kir Starmer najavio je danas da će se povući sa funkcije poslanika u parlamentu, prenela je agencija Rojters.

КИР СТАРМЕР ПОДНОСИ ОСТАВКУ И НА НОВОМ РАДНОМ МЕСТУ: Сада ћу се фокусирати на друге ствари... (ФОТО)

Foto: Tanjug/Maja Smiejkowska/PA via AP

- Sada ću se fokusirati na druge stvari, a to su međunarodni poslovi, uključujući odbranu, bezbednost, trgovinu i tehnologiju u svetu koji se brzo menja - naveo je Starmer.

On je u junu podneo ostavku na premijersku funkciju posle manje od dve godine na čelu britanske Vlade.

Starmer je doveo Laburističku partiju na vlast 2024. godine sa najvećom parlamentarnom većinom u modernoj istoriji Britanije, ali je postepeno gubio podršku javnosti i stranačkih kolega.

U julu ga je zamenio Endi Bernam, koji je postao sedmi britanski premijer u ovoj deceniji.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Gospodin i džentlmen! Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - Više se neće roditi ovakav čovek! (Video)
Poznati

0 0

"Gospodin i džentlmen!" Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - "Više se neće roditi ovakav čovek!" (Video)

MUZIČKA legenda Zdravko Čolić poznat je po velikim koncertima i spektakularnim nastupima, ali nedavni snimak sa ostrva Lastovo prikazala ga je u potpuno drugačijem, intimnom izdanju. Video objavljen na TikToku prikazuje pevača kako u romantičnoj atmosferi peva serenadu jednoj ženi, a emotivni trenutak brzo je privukao pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

01. 09. 2026. u 17:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema

„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema