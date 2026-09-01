KIR STARMER PODNOSI OSTAVKU I NA NOVOM "RADNOM MESTU": Sada ću se fokusirati na druge stvari... (FOTO)
BIVŠI britanski premijer Kir Starmer najavio je danas da će se povući sa funkcije poslanika u parlamentu, prenela je agencija Rojters.
- Sada ću se fokusirati na druge stvari, a to su međunarodni poslovi, uključujući odbranu, bezbednost, trgovinu i tehnologiju u svetu koji se brzo menja - naveo je Starmer.
On je u junu podneo ostavku na premijersku funkciju posle manje od dve godine na čelu britanske Vlade.
Starmer je doveo Laburističku partiju na vlast 2024. godine sa najvećom parlamentarnom većinom u modernoj istoriji Britanije, ali je postepeno gubio podršku javnosti i stranačkih kolega.
U julu ga je zamenio Endi Bernam, koji je postao sedmi britanski premijer u ovoj deceniji.
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