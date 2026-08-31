AMERIKA SE UBRZANO NAORUŽAVA: Stižu nove rakete, Pentagon potpisao ugovore o mnogostruko većim količanama
AMERIČKO Ministarstvo odbrane zaključilo je sedmogodišnje sporazume sa kompanijama "General Dynamics" i "Lockheed Martin" o trostrukom povećanju proizvodnje raketa presretača PAK-3 za PVO sisteme "patriot" i četvorostrukom povećanju proizvodnje raketa za THAAD, navodi se u saopštenju Pentagona, prenose RIA Novosti.
-Ovi sporazumi predviđaju zaključivanje sedmogodišnjih ugovora usmerenih na povećanje obima proizvodnje i ubrzavanje isporuka kritično važnih komponenti raketa za sisteme protivraketne odbrane THAAD i "patriot", navodi se u saopštenju.
Nedavno je objavljeno da američka vojska doživljava "više nego kritičnu" nestašicu naprednih raketnih presretača u Evropi, uglavnom zbog rata predsednika Donalda Trampa sa Iranom. Nestašica je izazvala zabrinutost zbog ranjivosti zemalja NATO-a na "potencijalni ruski napad".
U Evropi, američka vojska "definitivno" nema dovoljno "patriota" da zaustavi bilo koji mogući dugotrajni napad balističkim raketama i imala bi "veoma ograničene" mogućnosti da se odbrani od jednog balističkog raketnog udara ili zalutale ruske rakete, rekao je američki zvaničnik.
sputnikportal.rs
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