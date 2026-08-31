IRAN IZVRŠIO UDAR NA BAZU "AL MINHAD": Vazdušne snage UAE hitno reagovale
UJEDINjENI Arapski Emirati oborili su dron koji je stigao iz pravca Irana, nakon što je Teheran saopštio da je napao američku bazu u toj zemlji.
"Ministarstvo odbrane saopštilo je da su vazduhoplovne snage UAE reagovale nakon što je iznad teritorijalnih voda zemlje uočena bespilotna letelica koja je dolazila iz pravca Irana", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane UAE objavljenom na društvenoj mreži Iks.
Iranska vojska saopštila je danas da je izvela napad dronovima na vazdušnu bazu "Al Minhad", prenela je iranska državna televizija.
Korpus Islamske revolucionarne garde je takođe saopštio da su snage izvele kombinovani napad raketama i dronovima na dve američke vazdušne baze u Jordanu, kao odmazdu za američko-izraelski napad na iransko ostrvo Larak na istočnom kraju Ormuskog moreuza, prenosi IRNA.
Američki zvaničnik je izjavio za ABC Njuz da američke snage pomno prate situaciju u tom području i ostaju spremne da zaštite slobodan protok robe kroz ovaj ključni plovni put.
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