ZAROBLJENI UKRAJINAC OTKRIO TAJNU: Ruski marinci pronašli mesto odakle su poletale "Baba Jage"
PREMA rečima zamenika komandanta Drugog bataljona 177. gardijskog puka mornaričke pešadije, ruski borci su tokom izvršavanja borbenog zadatka zarobili pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, a koristeći informacije dobijene od njega, Oružane snage Rusije uspele su da unište mesto poletanja teških dronova
Ruski marinci uništili su na dobropoljskom pravcu mesto sa kojeg su poletali teški ukrajinski dronovi "Baba Jaga", koristeći informacije dobijene od zarobljenog ukrajinskog vojnika, izjavio je za RIA Novosti ruski vojnik kodnog imena "Kaban".
Prema rečima zamenika komandanta Drugog bataljona 177. gardijskog puka mornaričke pešadije, ruski borci su tokom izvršavanja borbenog zadatka zarobili pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.
- Nakon što smo od njega dobili informacije o pretpostavljenom mestu lansiranja teških bespilotnih letelica, ti podaci su prosleđeni radi daljeg uništavanja - rekao je Kaban.
Na osnovu dobijenih podataka izveden je udar na mesto poletanja dronova, nakon čega su aktivnost teških ukrajinskih bespilotnih letelica na tom delu fronta privremeno smanjeni.
- Posle toga nekoliko dana praktično nismo beležili upotrebu 'Baba Jage' na ovom pravcu, što je omogućilo jedinicama da izvršavaju zadatke u povoljnijim uslovima - dodao je Kaban.
(RT Balkan)
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