SEVERNA KOREJA PRESEKLA: "Nema promene prema SAD, odgovorićemo do kraja"

SEVERNA Koreja osudila je danas Sjedinjene Američke Države zbog sprovođenja politike koju je nazvala "neprijateljskom" i obećala da će odgovoriti "najoštrijim" kontramerama.

Tanjug/KOR/Yeonpyeong Island

Portparol ministarstva spoljnih poslova Severne Koreje izneo je ove kritike, oštro osudivši Vašington zbog sprovođenja "neprijateljskih" mera pod plaštom denuklearizacije i ljudskih prava, prenosi Jonhap.

- Besmisleno je očekivati bilo kakvo popuštanje napetosti u regionu, s obzirom na ozbiljnu situaciju u kojoj uporna neprijateljska politika SAD prema DNRK poprima sve opasniji oblik-naveo je zvaničnik u saopštenju koje je prenela Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Predsednik SAD Donald Tramp je u poslednjih nekoliko nedelja više puta upućivao pozive severnokorejskom lideru Kim Džong Unu, izražavajući nadu da će se sastati sa njim kasnije ove godine.

- Nema promene u našem odnosu prema SAD.

To podrazumeva odgovor na njihovu neprijateljsku politiku zauzimanjem najoštrijeg mogućeg stava do samog kraja - navodi se u saopštenju Pjongjanga.

(Tanjug)