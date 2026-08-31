IRAN ZAPRETIO BRODOVIMA: Supertanker se zapalio nakon prolaska ilegalnom rutom
SUPERTANKER se zapalio i potpuno je zaustavljen nakon što je naleteo na dve pomorske mine u Ormuskom moreuzu, saopštio je danas Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC).
- Pre nekoliko sati supertanker koji je pokušavao da prođe ilegalnom rutom južno od Ormuskog moreuza zapalio se i potpuno je zaustavljen nakon što su ga pogodile dve morske mine - objavila je Garda, prenosi Tasnim.
Kako se navodi, Mornarica IRGC još jednom upozorava da "sudbina brodova koji krše bezbednosne propise Ormuskog moreuza neće biti drugačija".
- Obavezno je poštovati propise koje je izdala Mornarica IRGC za prolaz i plovidbu. Brodske kompanije ne bi trebalo da budu prevarene provokacijama američke vojske koja ubija decu i ne bi trebalo nepotrebno da izlažu imovinu i živote posada svojih brodova uništenju - zaključuje se u saopštenju.
Ranije danas, IRGC je saopštila da je uništena infrastruktura u dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak, kao i da je iznad Ormuskog moreuza oboren američki dron MQ9.
Do ovih napada IRGC je došlo nakon što su Centralna vojna komanda SAD i predsednik SAD Donalda Tramp prošle nedelje saopštili da je Ormuski moreuz očišćen od mina.
(Tanjug)
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