DIPLOMATSKI RAT ZBOG NAZIVA JEZERA: SAD i Kanada u klinču, postavljena tabla sa novim natpisom (VIDEO)

KANADSKE vlasti postavile su ogroman natpis sa porukom "Jezero Ontario. Sada i zauvek", dok je američki predsednik Donald Tramp objavio AI snimak na kojem ruši taj natpis, postavlja novi sa imenom "Jezero Amerika" i igra uz pesmu grupe "YUMCA", prenosi danas Gardijan.

Foto: Printskrin/TrutSocijal/@realDonaldTrump

Rasprava o nazivu jezera Ontario zaoštrava se u sklopu sve ozbiljnijeg trgovinskog spora između Sjedinjenih Američkih Država i njihovog severnog suseda, koji uključuje američke carine od 50 odsto na kanadski čelik i uzvratne carine koje je uvela Otava, navodi britanski list.

Trampova naredba da preimenuje jezero Ontario u "Jezero Amerika" do danas je imala bar jednu značajnu posledicu, nakon što je aplikacija Gugl mape za korisnike u SAD promenila naziv jezera Ontario u "Jezero Amerika" kako bi se ispoštovala predsednikova izvršna naredba o preimenovanju.

Kanadski premijer Mark Karni odlučno je odbacio preimenovanje, objasnivši da naziv "Ontario" potiče od reči domorodačkog naroda Vendat, koja znači "jezero je lepo, jezero je veliko" i datira još od pre više od 400 godina.

Tramp je ranije u nedelju objavio video-snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka s frizurama poput Trampove koja patrolira obalama "Jezera Amerika". Više čitajte klikom OVDE!

Tramp je objavio snimak nakon što je potpisao izvršnu uredbu kojom se saveznim institucijama nalaže da jezero Ontario u svim zvaničnim dokumentima i evidencijama nazivaju "Jezero Amerika".

Odnosi SAD i Kanade pogoršali su se otkako je Tramp stupio na dužnost, između ostalog zbog njegovih ponovljenih predloga da Kanada postane "51. savezna država" SAD i trgovinskog spora.

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