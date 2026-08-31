DIPLOMATSKI RAT ZBOG NAZIVA JEZERA: SAD i Kanada u klinču, postavljena tabla sa novim natpisom (VIDEO)
KANADSKE vlasti postavile su ogroman natpis sa porukom "Jezero Ontario. Sada i zauvek", dok je američki predsednik Donald Tramp objavio AI snimak na kojem ruši taj natpis, postavlja novi sa imenom "Jezero Amerika" i igra uz pesmu grupe "YUMCA", prenosi danas Gardijan.
Rasprava o nazivu jezera Ontario zaoštrava se u sklopu sve ozbiljnijeg trgovinskog spora između Sjedinjenih Američkih Država i njihovog severnog suseda, koji uključuje američke carine od 50 odsto na kanadski čelik i uzvratne carine koje je uvela Otava, navodi britanski list.
Trampova naredba da preimenuje jezero Ontario u "Jezero Amerika" do danas je imala bar jednu značajnu posledicu, nakon što je aplikacija Gugl mape za korisnike u SAD promenila naziv jezera Ontario u "Jezero Amerika" kako bi se ispoštovala predsednikova izvršna naredba o preimenovanju.
Kanadski premijer Mark Karni odlučno je odbacio preimenovanje, objasnivši da naziv "Ontario" potiče od reči domorodačkog naroda Vendat, koja znači "jezero je lepo, jezero je veliko" i datira još od pre više od 400 godina.
Tramp je ranije u nedelju objavio video-snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka s frizurama poput Trampove koja patrolira obalama "Jezera Amerika". Više čitajte klikom OVDE!
Tramp je objavio snimak nakon što je potpisao izvršnu uredbu kojom se saveznim institucijama nalaže da jezero Ontario u svim zvaničnim dokumentima i evidencijama nazivaju "Jezero Amerika".
Odnosi SAD i Kanade pogoršali su se otkako je Tramp stupio na dužnost, između ostalog zbog njegovih ponovljenih predloga da Kanada postane "51. savezna država" SAD i trgovinskog spora.
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