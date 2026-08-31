HAOS U NACIONALNOM PARKU: Poplave odnele jedan život, 10 se vode kao nestali (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE jedna osoba je poginula, a više od deset se vodi kao nestalo nakon što su bujične poplave zahvatile udaljeni deo američkog Nacionalnog parka Grand kanjon, uključujući istorijski objekat za smeštaj, saopštili su u nedelju popodne zvaničnici parka.

Foto: Tanjug/Craig Sanderson via AP

Služba Nacionalnih parkova je u večernjem saopštenju navela da je telo četrdesetšestogodišnjeg muškarca izvučeno iz dela reke Kolorado poznatog kao Kristal Rapids, prenosi NBC Njuz.

Služba nacionalnih parkova traži informacije o osobama koje su možda planinarile ili boravile u prirodi duž potoka Brajt Ejndžel u Arizoni, kao i o kamperima koji su planirali boravak u objektu Fantom Ranč ili kampu Brajt Ejndžel.

Foto: Tanjug/Craig Sanderson via AP

Više desetina ljudi je evakuisano u nedelju iz Nacionalnog parka Veliki kanjonzbog bujičnih poplava.

NPS je saopštio da sprovodi vazdušnu evakuaciju 50-ak osoba u oblasti Fantom Ranč uz upozorenje da su staza Nort Kaibab i Fantom Ranč zatvoreni do daljeg, preneo je ranije CBS Njuz.

Fantom Ranč je istorijski i izuzetno popularan smeštajni objekat koji se nalazi blizu dna Velikog kanjona, pored potoka Brajt Ejndžel.

Zvaničnici parka pozvali su posetioce da izbegavaju zatvorena područja i naveli da će uprava objekta čiji su kapaciteti obično popunjeni mesecima unapred, obavestiti goste o statusu njihovih rezervacija.

Foto: Tanjug/Craig Sanderson via AP

Nacionalni park Veliki kanjon zauzeo je četvrto mesto na listi najposećenijih nacionalnih parkova u Sjedinjenim Američkim Državama, sa 4.430.653 posete u rekreativne svrhe tokom 2025. godine.

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