NATO "ARKTIČKIM STRAŽAROM" POTPIRUJE VATRU Lavrov upozorava: To je direktna pretnja po bezbednost Rusije!

VOJNE aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu pretnju po bezbednost Rusije i povećavaju rizik od oružanog sukoba, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, prenela je danas agencija Interfaks.

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

- NATO je u februaru 2026. godine pokrenuo operaciju ’Arktički stražar‘, usmerenu na širenje vojnog prisustva na visokim geografskim širinama. U neposrednoj blizini naših severnih granica u toku su intenzivne vojne pripreme - napisao je ministar u svom članku "Međunarodna saradnja na Arktiku: izazovi i mogućnosti", objavljenom na informativnom portalu Arctic.ru.

Šef ruske diplomatije dodao je da se sprovode "velike, agresivne vežbe" uz učešće zemalja van tog regiona, kao i da se formiraju novi elementi komandno-štabne strukture NATO-a.

- Takve vojne aktivnosti na Krajnjem severu predstavljaju direktnu pretnju po bezbednost Rusije. Raste rizik od incidenata koji bi mogli da izazovu oružani sukob sa potencijalno katastrofalnim posledicama - upozorio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, “očuvanje Arktika kao zone mira i saradnje” nije u interesu NATO-a, s obzirom na to da njegove zemlje članice, “kao i čitava vojna alijansa, vode ka militarizaciji regiona i stvaranju žarišta i međunarodnih tenzija u tom području”.

Ruski ministar spoljnih poslova naveo je takođe da će spoljna politika Rusije na Arktiku ostati sveobuhvatna i pragmatična.

On je naglasio da Rusija podržava razvoj Arktika kao sastavnog dela svekontinentalnog prostora bezbednosti i saradnje u Evroaziji.

- Naši sadašnji protivnici trebalo je odavno da nauče brojne lekcije iz istorije i shvate da razgovor sa Rusijom jezikom sankcija i pretnji nema budućnost. Neprijateljski potezi nailaze i nailaziće na adekvatan odgovor, uključujući i onaj asimetrični - napomenuo je ministar.

Lavrov je zaključio da Rusija daje prednost konstruktivnom dijalogu u bilo kojem regionu sveta, ali će, ukoliko to bude potrebno, "ruski nacionalni interesi biti zaštićeni svim raspoloživim sredstvima".

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