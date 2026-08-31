IRAN POSLAO JASNU PORUKU TRAMPU: "Svaki hitac biće dočekan još žešćim odgovorom"

ODELjENjE za odnose sa javnošću Revolucionarne garde Irana (IRGC) saopštilo je danas da je uništena infrastruktura u dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak.

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- Pre nekoliko minuta, kao odgovor na vazdušnu agresiju američko-cionističkog neprijatelja na ostrvu Lark, pripadnici vazduhoplovnih snaga IRGC-a ispalili su balističke rakete na tehničku infrastrukturu i mesta raspoređivanja neprijateljskih borbenih aviona u dve američke vazduhoplovne baze, Kralj Husein i Al-Azrak u Jordanu, nanevši neprijatelju veliku štetu - navodi se u saopštenju IRGC, prenosi agencija Tasnim.

IRGC je upozorila da agresija i kriminal neće rešiti "očajničke želje neprijatelja da oslabi kontrolu Islamske Republike nad Ormuskim moreuzom" i da će svaki hitac biti dočekan još žešćim odgovorom. U međuvremenu, IRGC je izdala drugo saopštenje u kojem je objavila da je iznad Ormuskog moreuza oboren američki dron MQ9.

- Pre nekoliko minuta, raketnom vatrom uvek budnih ratnika moderne protivvazdušne odbrane Islamske revolucionarne garde, američka bespilotna letelica dugog dometa MQ9 pogođena iznad Ormuskog moreuza i pala je u vode Persijskog zaliva - navodi se u saopštenju IRGC.

Do ovih napada IRGC je došlo nakon što su Centralna vojna komanda SAD i predsednik SAD Donalda Tramp prošle nedelje saopštili da je Ormuski moreuz očišćen od mina.

Američke snage su u nedelju pogodile dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvu Larak, malom iranskom ostrvu u Persijskom zalivu na istočnom kraju Ormuskog moreuza, potvrdio je neimenovani američki zvaničnik, prenosi ABC Njuz.

On je izjavio da američke snage pomno prate situaciju u tom području i ostaju spremne da zaštite slobodan protok robe kroz ovaj ključni plovni put.

(Tanjug)