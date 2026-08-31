KREMLJ OTKRIO USLOV: Putin neće sesti za sto sa Trampom i Zelenskim bez ovoga
SAMIT Putin-Tramp-Zelenski je moguć samo radi formalizacije sporazuma, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Već neko vreme se predlaže samit Putin-Tramp-Zelenski i vi dobro znate stav našeg šefa države, takav sastanak je moguć samo radi formalizacije sporazuma. A sporazumi nisu jednostavan dogovor, to je veoma složen proces rešavanja koji se sastoji od ogromnog broja detalja - rekao je Peskov, javlja Sputnjik.
Prema njegovim rečima, Kijev ne želi da se bavi pitanjima rešavanja sukoba.
- Naravno, sastanak predsednika radi razgovora o svemu ovome je potpuno besmislen. Oni mogu da se sastanu samo da bi finalizovali sporazume.Ali kijevska strana ne želi da se pozabavi realnim rešavanjem - smatra Peskov.
Dodao je da Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj.
- Ostajemo otvoreni za takve pregovore. Nažalost, ne možemo da potvrdimo da postoje preduslovi - rekao je Peskov.
(Tanjug)
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