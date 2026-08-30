TRAMP UDARIO NA SOROŠA: Planira da fondacijama povlastice ovog biznismena oduzme poreske olakšice

MINISTAR finansija SAD Skot Besent i Poreska uprava su blizu da oduzmu povlašćeni status oslobođenja od poreza za više levičarskih neprofitnih organizacija, uključujući Fondacije otvorenog društva Džordža Soroša, Južni centar za siromašne i Savet za američko-islamske odnose, objavili su mediji pozivajući se na izvore.

AP Photo/Thomas Peter

Predsednik SAD Donald Tramp je više puta pretio akcijama protiv levičarskih dobrotvornih neprofitnih organizacija, a posebno Soroševih, optužujući ih da podstiču "nasilne proteste" i nanose štetu zemlji. Pokret protiv neprofitnih organizacija se pojačao nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka u septembru prošle godine, kada je Tramp označio labavo organizovani pokret Antifa, koji podržavaju levičarske neprofitne organizacije, kao "domaću terorističku organizaciju".

U to vreme, američki mediji su izvestili da Ministarstvo pravde SAD vrši pritisak na tužioce da krenu na Soroševe fondacije. Ministarstvo pravde je navodno ponudilo niz potencijalnih optužbi za istragu, uključujući materijalnu podršku terorizmu, reketiranje, podmetanje požara i prevaru putem elektronskih poruka. Fondacija je osudila prijavljene planove kao "politički motivisane napade na civilno društvo".

Obnovljeni napad na neprofitne organizacije delimično se oslanja na izvršnu naredbu iz 2025. godine koju je potpisao Tramp, a koja je usmerena na NVO koje posluju sa "značajnom nezakonitom svrhom". Ministarstvo finansija sada priprema veliku reviziju organizacija osumnjičenih za zloupotrebu poreskog zakona SAD, rekli su izvori, prenose mediji.

Istraga je takođe navodno usmerena na razne antikorporativne i sindikalne zagovaračke grupe.

Ofanziva administracije protiv neprofitnih organizacija mogla bi da pokrene masovni talas tužbi i potencijalno izgubi zamah pre nego što da bilo kakve rezultate, upozorili su izvori. Prijavljene zabrinutosti se posebno odnose na grupe za koje se sumnja da su povezane sa stranim terorističkim organizacijama poput Saveta za američko-islamske odnose.

Ranije ove nedelje, Trampova administracija je preduzela mere protiv tri organizacije sa sedištem u Evropi, uključujući dve propalestinske grupe, označivši ih kao transnacionalne teroriste. Palestinska akcija i Masar Badil, kao i Autistici/Inventati, koji pružaju besplatne digitalne alate levičarskim aktivistima širom sveta, sada su predmet sankcija američkog Stejt departmenta.

Trampova kampanja protiv navodne "ponovne pojave krajnje levičarskog političkog terorizma" u SAD i šire više puta je kritikovana. Oni koji su na meti optužili su američkog predsednika za neopravdani politički progon, dok su nezavisni stručnjaci sugerisali da je američka administracija možda nesrazmerno cilja levičare, ignorišući desničarski ekstremizam.

(sputnikportal.rs)

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