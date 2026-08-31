POVAMPIRENI NACIZAM NA DELU! Vučić o porukama mržnje sa Tompsonovog koncerta

HRVATSKI pevač Marko Perković Tompson održao je u subotu uveče koncert u Vukovaru kojem je, prema navodima hrvatskih medija, prisustvovalo oko 100.000 ljudi. Prema očekivanju sve se brzo pretvorilo u pretnje Srbima i veličanje ustaša, a Vukovarom se orilo: “za dom spremni” i “stići će vas naša ruka i u Srbiji četnici” .

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Predsednik Srbije je izjavio da je na delu povampireni nacizam, i da je uočljivo da Evropa ćuti.

Vukovar je u subotu sav bio u crnom, pijani fanovi Tompsona su se utrkivali ko će pokazati više ustaških obeležja.

Inače, Tompson je izvođenje pesme "Bojna Čavoglave" započeo ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posetioca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni" a tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz građanskog rata devedesetih godina

Koncert je bio popraćen i vatrometom, prvi put tokom pesme "Dolazak Hrvata", a zatim i na samom kraju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da niko na to u Evropi ne reaguje na to što Hrvati u blizini granice sa Srbijom organizuju koncete i pevaju "stići će vas naša ruka i u Srbiji, bando četnici".

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što Evropa ćuti na ustaške pozdrave u Vukovaru i veličanje ustaštva na koncertu Tomsona, rekao da moramo da rauzmemo u kakvom okruženju živimo, da je nacizam u delu Evrope povampiren i da znamo da smo uvek bili žrtve nacizma i njihovih raznih sluga i da budemo uvek snažni da odvratimo svakoga ko pomisli da može da napadne našu zemlju.

- To je sve što mogu da kažem. Neko se ponosi svojim nacističkim pozdravima, neko se ponosi svojom antifašističkom prošlošću i svojom antinacističkom budućnošću - istakao je Vučić.

Dodao je da mnogi u Evropi ne znaju istoriju ili ne žele da je znaju, pa ne razumeju da je čak i po svedočenjima Gleza fon Horstenaua, koji je bio njihov ambasador u Zagrebu, ustaški režim bio najgori zločinački režim, mnogo gori po svojoj monstruoznosti i surovosti čak i od Hitlerovog režima.

- Oni se time diče, oni se time ponose i obratite pažnju, u njihovim “mejnstrim”, čak levičarskim, tobože projugoslovenskim medijima, onda vam je jasno šta stvarno misle i o Jugoslaviji i o Srbima i o svima drugima, jer to je potpuno normalno. To je jedan, kako bi oni rekli, party, teferič, šta god hoćete, dernek, ništa posebno - nikom ništa za pozdrav “za dom spremni” što je isto što i “Zig Hajl” kod nemačkih nacista, iste su montruoznosti činili - rekao je Vučić

Napomenuo je da oni dođu čak na granicu sa Srbijom i pevaju pesme "Stići će vas naša ruka i u Srbiji" i "bando, četnici" i da to pevaju svi.

- I onda mi valjda treba da budemo nasmejani i da kažemo “baš lepa pesma, baš vam to dobro ide, baš lepo to izgleda”, i sa oduševljenjem to da prihvatimo. Kao što vidite, kod nas nema nervoze, ne šaljemo, niti mislim da ima potrebe da im šaljemo protestne note, jer bi to onda trebalo dnevno – zaključio je predsednik Vučić.

Brnabić: Zagreb u potpunosti deli vrednosti NDH

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se u Hrvatskoj potpuno otvoreno slavi genocid koji je ustaški režim počinio nad Srbima i obećava nam se da će se to ponoviti.

Brnabićeva je, reagujući na navode izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule o tome da će za vlasti u Srbiji učestvovanje u sahrani generala Ratka Mladića pokazati "stupanj identificiranja" sa njegovim zločinima, istakla da je mnogo važnije i relevantnije od toga što Tonino Picula priča i piše to što se zvanični Zagreb u potpunosti poistovećuje i deli vrednosti NDH.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- U Hrvatskoj se potpuno otvoreno slavi genocid koji je ustaški režim počinio nad Srbima i obećava nam se da će se to ponoviti. Ustaško divljanje postalo je nacionalni folklor. Podrazumevajuće - istakla je Brnabićeva.

Dodala je da je u subotu uveče u Vukovaru, na koncertu Marka Perkovića Tompsona, "za dom spremni" izgovoreno više puta nego "Dobro veče", a "Stići će vas naša ruka i u Srbiji" pevala su i deca od 7 godina i ljudi od 70 godina.

- Na to Brisel ćuti, a Picula nekom drži predavanje, dok njegova Hrvatska ostaje jedina država na svetu koja se nacističke prošlosti ne stidi, već je slavi i na njoj gradi budućnost – navodi Brnabićeva.

Picula je prethodno u objavi na mreži X ocenio da će za vlasti u Srbiji učestvovanje u sahrani Ratka Mladića pokazati "stupanj identificiranja s njegovim zločinima".

(Alo!)

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