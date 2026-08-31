UPALJEN METEOALARM ZA CELU SRBIJU: Stižu temperature do 37 stepeni i novo upozorenje

HIDROMETAROLOŠKI zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu.

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Cela Srbija je pod narandžastim alarmom zbog visoke temperature, a za područje Srema, Banata i Bačke objavljeno je narandžasto upozorenje na grmljavinu.

Zadržava se toplo vreme, danas i za vikend (5. i 6. septembar) vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta oko i više od 35 stepeni, dok će od utorka do subote (od 1. do 5. septembra) biti prijatnije sa dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepeni.

RHMZ je objavio i upizorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Visoka temperatura praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-neobezbeđenosti (biološkom minimumu).

Objavljeno je upozorenje na poljoprivrednu sušu - dugotrajno trajanje suše, u kombinaciji sa visokom temperaturom, dovelo je do kontinuiranog vodnog i toplotnog stresa kod poljoprivrednih kultura.

Na brojnim područjima intenzivan stres je već doveo do prinudnog završavanja vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo manjom masom zrna i nižim prinosom ratarskih kultura.

Nastavak suše i visoke temperature predstavlja dodatni rizik za vodni bilans zemljišta, jer se rezerve pristupačne vlage dalje iscrpljuju.

Ovo je od posebnog značaja za višegodišnje zasade i pripremu useva za narednu proizvodnu sezonu, jer produženi nedostatak vode može imati posledice i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda.

Nedostatak vlage u zemljištu može otežati predsetvenu pripremu i setvu ozimih useva ukoliko se sušni uslovi nastave.

Poljoprivrednicima se preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama.

Biometeorološka situacija neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom.

Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju.

Prema prognozi, danas će biti sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banat povremeno biti i jak.

Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša.

Najviša temperatura biće od 34 do 37 stepeni.

Uveče u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer.

(Tanjug)