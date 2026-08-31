UPALJEN METEOALARM ZA CELU SRBIJU: Stižu temperature do 37 stepeni i novo upozorenje
HIDROMETAROLOŠKI zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu.
Cela Srbija je pod narandžastim alarmom zbog visoke temperature, a za područje Srema, Banata i Bačke objavljeno je narandžasto upozorenje na grmljavinu.
Zadržava se toplo vreme, danas i za vikend (5. i 6. septembar) vrlo toplo sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta oko i više od 35 stepeni, dok će od utorka do subote (od 1. do 5. septembra) biti prijatnije sa dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepeni.
RHMZ je objavio i upizorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Visoka temperatura praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-neobezbeđenosti (biološkom minimumu).
Objavljeno je upozorenje na poljoprivrednu sušu - dugotrajno trajanje suše, u kombinaciji sa visokom temperaturom, dovelo je do kontinuiranog vodnog i toplotnog stresa kod poljoprivrednih kultura.
Na brojnim područjima intenzivan stres je već doveo do prinudnog završavanja vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo manjom masom zrna i nižim prinosom ratarskih kultura.
Nastavak suše i visoke temperature predstavlja dodatni rizik za vodni bilans zemljišta, jer se rezerve pristupačne vlage dalje iscrpljuju.
Ovo je od posebnog značaja za višegodišnje zasade i pripremu useva za narednu proizvodnu sezonu, jer produženi nedostatak vode može imati posledice i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda.
Nedostatak vlage u zemljištu može otežati predsetvenu pripremu i setvu ozimih useva ukoliko se sušni uslovi nastave.
Poljoprivrednicima se preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama.
Biometeorološka situacija neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom.
Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju.
Prema prognozi, danas će biti sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banat povremeno biti i jak.
Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša.
Najviša temperatura biće od 34 do 37 stepeni.
Uveče u severnim, tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer.
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)