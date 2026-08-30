PONOVO GORI BLISKI ISTOK: Američka vojska ŽESTOKO UDARILA na iranske lansere na ostrvu Lark – Pale i PRVE ŽRTVE!

SAD su navodno napale iranske raketne lansere na ostrvu Lark nakon što su otkrile navodna lansiranja raketa prema Ormuskom moreuzu, tvrdi novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Foto: AI/Gemini

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, eksplozije su se dogodile na ostrvu Lark u Ormuskom moreuzu.

-Ranije danas (30. avgusta - prim. aut.), američke snage su napale dva iranska raketna lansera na ostrvu Lark. Primećeno je da se Korpus islamske revolucionarne garde sprema da lansira rakete koje nose pomorske mine prema Ormuskom moreuzu, napisao je novinar na svojoj stranici na društvenim mrežama.

SAD i Izrael su počeli da napadaju ciljeve u Iranu 28. februara, na šta je Iran odgovorio sopstvenim udarima. Sredinom juna, Teheran i Vašington su potpisali memorandum o prekidu neprijateljstava, ali ubrzo nakon toga, ponovo su razmenili udarce. Trenutno, sukob ostaje nerešen, ali dve strane se ne bore, a SAD se oslanjaju na ekonomski pritisak.

IRCG POTVRDIO NAPAD I ŽRTVE

Više civila i pripadnika iranske vojske ubijeno je u napadima američke vojske na isransko ostrvo Larak, saopšteno je iz Iranskog korpusa revolucionarne garde (IRGC), ali nije preciziran tačan broj žrtava.

U saopštenju se poručuje i da će IRGC odgovoriti i kazniti odgovorne za napad, javlja Al Džazira.

Prethodno je Al Džazira, pozivajući se na neimenovane izvore, prenela da su američke snage bombardovale dva raketna bacača IRGC-a, pre nego što su bacači uspeli da lansiraju pet raketa sa pomorskim minama u pravcu Ormuskog moreuza.

Agencija Fars prenela je da su se na ostrvu Larak čule eksplozije, ali da nije bilo poznato šta ih je izazvalo.

(ria.ru)