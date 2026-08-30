MASOVNA PUCNJAVA U ČIKAGU: Jedna osoba poginula, devet ranjeno

JEDNA osoba je poginula, a najmanje devet ranjeno u masovnoj pucnjavi u južnom delu Čikaga, a lokalna policija istražuje slučaj, prenosi En-Bi-Si njuz.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Prema navodima policije, njeni pripadnici su pokušavali da rasteraju veliku grupu ljudi u bloku avenije Saut Kotidž Grouv, kada je došlo do pucnjave.

Policija navodi da je u incidentu, koji se dogodio u gradskoj četvrti Vašington Park, iz vatrenog oružja pogođeno najmanje deset osoba.

Jedna od žrtava, 35-godišnji muškarac, pogođen je više puta, a smrt je konstatovana na licu mesta, saopštila je Kancelarija sudskog veštaka okruga Kuk.

Šest ranjenih osoba hitno je prebačeno u obližnje bolnice i, prema navodima policije, nalaze se u dobrom stanju.

Policija radi na prikupljanju informacija o još tri žrtve, među kojima su 37-godišnja žena, 23-godišnja žena i 35-godišnji muškarac.

Svi oni su prevezeni u bolnice, ali njihovo zdravstveno stanje trenutno nije poznato.

Prema navodima nadležnih, nijedan policajac nije pogođen tokom napada.

Osumnjičeni za ovaj incident još nisu privedeni, a istraga je u toku, prenela je tv mreža.

(Tanjug)

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