MASOVNA PUCNJAVA U ČIKAGU: Jedna osoba poginula, devet ranjeno
JEDNA osoba je poginula, a najmanje devet ranjeno u masovnoj pucnjavi u južnom delu Čikaga, a lokalna policija istražuje slučaj, prenosi En-Bi-Si njuz.
Prema navodima policije, njeni pripadnici su pokušavali da rasteraju veliku grupu ljudi u bloku avenije Saut Kotidž Grouv, kada je došlo do pucnjave.
Policija navodi da je u incidentu, koji se dogodio u gradskoj četvrti Vašington Park, iz vatrenog oružja pogođeno najmanje deset osoba.
Jedna od žrtava, 35-godišnji muškarac, pogođen je više puta, a smrt je konstatovana na licu mesta, saopštila je Kancelarija sudskog veštaka okruga Kuk.
Šest ranjenih osoba hitno je prebačeno u obližnje bolnice i, prema navodima policije, nalaze se u dobrom stanju.
Policija radi na prikupljanju informacija o još tri žrtve, među kojima su 37-godišnja žena, 23-godišnja žena i 35-godišnji muškarac.
Svi oni su prevezeni u bolnice, ali njihovo zdravstveno stanje trenutno nije poznato.
Prema navodima nadležnih, nijedan policajac nije pogođen tokom napada.
Osumnjičeni za ovaj incident još nisu privedeni, a istraga je u toku, prenela je tv mreža.
(Tanjug)
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