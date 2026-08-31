GODIŠNJICA POKRETA NESVRSTANIH: Predsednik Vučić danas domaćin delegacijama zemalja učesnica
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić imaće danas u Palati ''Srbija'' niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Detaljan program pročitajte u nastavku vesti:
12.30 – Sastanak sa potpredsednicom Republike Ugande Džesikom Alupo
13.15 – Sastanak sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem
14.00 – Sastanak sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi
14.45 – Sastanak sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom
15.30 – Sastanak sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš.
Podsećamo, 65 godina posle istorijske konferencije nesvrstanih, Beograd ponovo postaje mesto velikih susreta, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić domaćin jednog od najupečatljivijih diplomatskih okupljanja u novijoj istoriji Srbije.
Postoje dani kada se značaj jedne države ne može pročitati iz geografskog atlasa. Tada nisu presudni ni kvadratni kilometri njene teritorije, ni broj stanovnika, ni veličina njene ekonomije. Postoji u diplomatiji jedna druga, mnogo starija mera, ko vam dolazi, ko prihvata vaš poziv, sa koliko prestonica možete da razgovarate i koliko različitih zastava možete da okupite za istim stolom. Po toj meri, Beograd će ovih dana biti mnogo veći nego što izgleda na karti Evrope.
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