NISAM SMEO VIŠE DA ČEKAM Heroj Nepala: Direktor škole spasao 900 dece od smrtonosne bujice u Nepalu

DIREKTOR jedne škole u Nepalu, Radžendra Davadi (Rajendra Dawadi), evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas pogodio njihov grad tokom razornih bujičnih poplava u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi, dok se hiljade vode kao nestale.

Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje, reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno.

Direktor je odlučio da prekine nastavu i naredi deci da se sklone nakon što je dobio upozorenja o razmerama poplave koja im se približavala.

Davadi, direktor srednje škole u gradu Nuvakotu, koju pohađa 1.643 učenika, rekao je da je u roku od nekoliko minuta primio četiri upozorenja od različitih osoba, uključujući i ono iz Betravatija, koji se nalazi neposredno uzvodno.

#NEPAL: This is incredible. 1,643 children survived because one headmaster acted fast when disaster was already on the way.



He received a warning that a village upstream had been swept away by the river. He immediately rang the school bell and moved the children and teachers to… pic.twitter.com/XhzDwrePIX — زماں (@Delhiite_) August 30, 2026

To ga je podstaklo da odmah preduzme mere.

-Odlučio sam da više ne smem da oklevam, kazao je on za Bi-Bi-Si.

Davadi je ispričao da je tokom evakuacije škole video kako bujica vode guta zgradu internata udaljenu oko 100 metara od reke.

-Da smo odluku doneli samo 10 minuta kasnije, niko od nas, ni učenici ni ja, danas ne bi mogao da razgovara s vama, rekao je on.

Jedna učenica je izjavila da im je Davadijeva odluka spasla živote u poslednjem trenutku.

Prema podacima humanitarne organizacije “Save the Children”, poplave su uništile ili oštetile najmanje 69 škola, što je pogodilo gotovo 19.000 dece.

U Dadingu, jednom od područja najteže pogođenih poplavama, grupa učenika preživela je katastrofu nakon što su izašli iz učionice tokom pauze za ručak.

Drugi učenici iz tog kraja spasili su se nakon što su im nastavnici naložili da brzo napuste učionice, neposredno pre nego što je nadolazeća voda provalila unutra.

U Nepalu je do sada spaseno više od 3.700 ljudi. Zvaničnici su danas saopštili da se o sudbini 2.502 osobe, uključujući 592 stranca, ne zna ništa, odnosno da su izgubile kontakt sa spoljnim svetom.

Prema najnovijim podacima o broju žrtava, poginula je 781 osoba.

Katastrofu, koja je u sredu ujutru pogodila himalajsku oblast na granici Nepala i Tibeta, izazvalo je urušavanje glečera, što je pokrenulo bujicu vode i nanosa koja se sručila nizvodno, saopštio je Američki geološki institut.

Ministar spoljnih poslova Nepala pozvao je na globalni odgovor na klimatsku krizu, ističući da je narod Nepala nesrazmerno teško pogođen klimatskim promenama, iako je njegov udeo u ukupnoj emisiji štetnih gasova nastalih sagorevanjem fosilnih goriva na planeti zanemarljiv.

(Tanjug)

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