OVO SE DEŠAVA POSLE 59 GODINA Astro savet za ponedeljak, 31. avgust: Dobici preko renoviranja i adaptacije nekretnina

REDAK aspekt, koji se dešava posle 59 godina, obrazuje se 31. avgusta - trigon između Jupitera u Lavu i retrogradnog Saturna u Ovnu.

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Gotovo isti aspekt, koji se razlikuje samo po stepenu na kome se nalaze Jupiter i Saturn, imali smo 25. jula 1967. godine, kada su ove planete bile na 12. stepenu Lava, odnosno, Ovna. Danas ove planete u ovim znacima, obrazuju trigon na 14. stepenu Lava, odnosno, Ovna, a taj stepen simbolizuje novac, posed, nekretnine, privatno preduzetništvo.

Kada se uzme u obzir i da Uran iz Blizanaca pravi sekstile sa ovim planetama, nije teško zaključiti da će ovi aspekti najviše pogodovati vatrenim znacima rođenim početkom druge dekade, Ovnovima, Lavovima i Strelcima, kao i Blizancima.

Ovi aspekti podstiču stabilnost, strpljivost, istrajnost, lojalnost, optimizam, a najviše uspeha mogu doneti pravnicima, advokatima, kao i osobama koje pred sobom imaju velike planove i poslove na duže staze. Donose materijalni uspeh i dobitke preko poslova sa nekretninama (renoviranje i adaptacija starog) i privatnog biznisa, naročito preko porodičnog posla.