ZAPAD i njegovi saveznici su izabrali Azijsko-pacifički region kao sledeći poligon za svoje avanture stvaranja blokova, rekao je za TASS Anton Kobjakov, savetnik predsednika Rusije i izvršni sekretar Organizacionog komiteta Istočnog ekonomskog foruma.

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-Od Beringovog moreuza do Jugoistočne Azije, linija otpora spoljnoj ekspanziji formirana je naporima Rusije, Kine i DNRK – "velike trojke" u Azijsko-pacifičkom regionu. I ova linija se uspešno suprotstavlja geopolitičkim pretnjama koje stvaraju naši protivnici, koji su izabrali region za sledeći poligon za svoje avanture stvaranja blokova, posebno u poslednjoj deceniji, rekao je savetnik predsednika.

On je napomenuo da je ostrvski lanac od Japana do Filipina odskočna daska sa koje spoljne sile pokušavaju da se "iskrcaju" na kontinent i povrate svoju nekadašnju dominaciju.

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-Upravo u tim morima sada se odvijaju glavni geopolitički događaji i oblikuju se tendencije koje ne slute na dobro za bivše “hegemone", naglasio je Kobjakov.

Prema njegovim rečima, Istočni ekonomski forum služi kao "ekonomski ekvivalent novog rasporeda globalnih snaga", koji na Dalekom istoku i u regionu Istočne Azije formira kontinentalni bezbednosni štit zasnovan na Šangajskoj organizaciji za saradnju.

Savetnik ruskog predsednika je napomenuo da aktivno učešće u Istočnom ekonomskom forumu ne samo neposrednih prijatelja i saveznika Rusije, već i drugih vodećih zemalja u regionu, omogućava Rusiji da se brzo integriše u ekonomsku i logističku infrastrukturu Azijsko-pacifičkog regiona.

Foto: US NAVY/Petty Officer 3rd Class Jasmin A

-U kontekstu politike sankcija koje je Kolektivni zapad usmerio protiv nas, zajedno sa pokušajima da nam nanese "strateški poraz",ovo nam pruža snažnu alternativu koja isključuje izolaciju i stvara preduslove za razvoj, zaključio je Kobjakov.

rt.rs

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