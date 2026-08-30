UDAR S NEBA! Ruska jeftina raketa „Banderol“ PUSTOŠI ukrajinske luke – Žestok napad sa aviona i helikoptera!

BRZO rastuća upotreba krstareće rakete S8000 Banderol (Banderolj) u Rusiji doprinosi dramatičnom pogoršanju bezbednosti crnomorske obale Ukrajine, a ponovljeni napadi sve više ometaju komercijalni brodarski i lučki rad.

Foto: roe.ru

Banderol je posebno značajan jer kombinuje mogućnosti koje se obično povezuju sa znatno skupljim krstarećim raketama sa naglaskom na relativno jeftinu masovnu proizvodnju. Navodi se da raketa ima domet od približno 500 kilometara, brzinu od oko 700 kilometara na sat i bojevu glavu u klasi od 114 do 150 kilograma, u zavisnosti od izvora i konfiguracije.



„Banderol“ je prvobitno povezivan sa bespilotnim borbenim avionom „Kronštat Orion“, pružajući Rusiji relativno jeftinu kombinaciju bespilotne lansirne platforme i preciznog oružja dugog dometa. Međutim, nedavno je „Banderol“ integrisan i sa jurišnim helikopterom Mi-28, omogućavajući ruskim snagama koje deluju sa Krima da lansiraju oružje protiv ciljeva duž južne obale Ukrajine. Ukrajinski zvaničnici su takođe izvestili o sve većoj upotrebi rakete u napadima oko Odese.



Foto: MO Ukrajine



Nova raketa je navodno postala sve istaknutija u napadima na region Odese. Ukrajinski zvaničnici tvrde da „Banderoli“ čine približno 80 procenata ruskih napada na infrastrukturu Odese, iako se ova brojka zasniva na ukrajinskim procenama i nije nezavisno proverena. Posledice po komercijalni brodarski promet bile su značajne. Glavne crnomorske luke Ukrajine, Odesa, Čornomorsk i Pivdeni, obično opslužuju ogromnu većinu pomorskog izvoza zemlje, ali su nedavni napadi doveli do toga da brodarske kompanije sve više izbegavaju to područje, dok su napadi na lučku infrastrukturu i brodove poremetili kretanje žita i druge robe.

(militarywatchmagazine.com)

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