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UDAR S NEBA! Ruska jeftina raketa „Banderol“ PUSTOŠI ukrajinske luke – Žestok napad sa aviona i helikoptera!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2026. u 18:33

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BRZO rastuća upotreba krstareće rakete S8000 Banderol (Banderolj) u Rusiji doprinosi dramatičnom pogoršanju bezbednosti crnomorske obale Ukrajine, a ponovljeni napadi sve više ometaju komercijalni brodarski i lučki rad.

УДАР С НЕБА! Руска јефтина ракета „Бандерол“ ПУСТОШИ украјинске луке – Жесток напад са авиона и хеликоптера!

Foto: roe.ru

Banderol je posebno značajan jer kombinuje mogućnosti koje se obično povezuju sa znatno skupljim krstarećim raketama sa naglaskom na relativno jeftinu masovnu proizvodnju. Navodi se da raketa ima domet od približno 500 kilometara, brzinu od oko 700 kilometara na sat i bojevu glavu u klasi od 114 do 150 kilograma, u zavisnosti od izvora i konfiguracije.

Za razliku od većih ruskih krstarećih raketa H-101 ili Kalibr, Banderol je mnogo manje oružje dizajnirano oko pristupačnosti i lakoće raspoređivanja. Njegove relativno kompaktne dimenzije omogućavaju da ga nose avioni i potencijalno druge platforme koje ne bi mogle da prime veće krstareće rakete. Ovo omogućava Rusiji da generiše znatno veći broj mogućnosti za lansiranje nego što bi to bilo moguće korišćenjem samo njenog najsofisticiranijeg oružja dugog dometa. Izveštaji iz više zapadnih izvora sve češće upozoravaju da je raketa „Banderol“ postala centralna za ruske napade na južnu pomorsku infrastrukturu Ukrajine, pomažući da se glavne crnomorske luke zemlje pretvore u sve opasnije okruženje za teretne brodove.

„Banderol“ je prvobitno povezivan sa bespilotnim borbenim avionom „Kronštat Orion“, pružajući Rusiji relativno jeftinu kombinaciju bespilotne lansirne platforme i preciznog oružja dugog dometa. Međutim, nedavno je „Banderol“ integrisan i sa jurišnim helikopterom Mi-28, omogućavajući ruskim snagama koje deluju sa Krima da lansiraju oružje protiv ciljeva duž južne obale Ukrajine. Ukrajinski zvaničnici su takođe izvestili o sve većoj upotrebi rakete u napadima oko Odese.

Mi-28 može da deluje mnogo bliže linijama fronta nego konvencionalni ruski jurišni avioni, dok njegova upotreba rakete izbegava potrebu za dubokim prodorom u ukrajinski vazdušni prostor radi napada na ciljeve udaljene stotinama kilometara. Oružje stoga omogućava Rusiji da iskoristi platformu koja bi inače mogla imati ograničenu korisnost protiv jako branjenih ciljeva. Prijavljeni domet rakete „Banderol“ je dovoljan da pokrije veći deo južne Ukrajine kada se lansira sa Krima, što omogućava napade na Odesu i drugu priobalnu infrastrukturu iz relativne bezbednosti.

Foto: MO Ukrajine


Nova raketa je navodno postala sve istaknutija u napadima na region Odese. Ukrajinski zvaničnici tvrde da „Banderoli“ čine približno 80 procenata ruskih napada na infrastrukturu Odese, iako se ova brojka zasniva na ukrajinskim procenama i nije nezavisno proverena. Posledice po komercijalni brodarski promet bile su značajne. Glavne crnomorske luke Ukrajine, Odesa, Čornomorsk i Pivdeni, obično opslužuju ogromnu većinu pomorskog izvoza zemlje, ali su nedavni napadi doveli do toga da brodarske kompanije sve više izbegavaju to područje, dok su napadi na lučku infrastrukturu i brodove poremetili kretanje žita i druge robe.

(militarywatchmagazine.com)

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