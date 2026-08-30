ZVANIČNIK NATO PROTIV "JASTREBOVA": Ne vidimo neposrednu pretnju od ruskog napada

NEIMENOVANI zvaničnik NATO-a izjavio je danas da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali severnoataltska alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od ruskog napada.

Foto: Viacheslav Chernobrovin / Panthermedia / Profimedia

-Iako se Rusi suočavaju sa veoma snažnim otporom Ukrajine, oni pojačavaju napade na tu zemlju, kao i hibridne aktivnosti u Evropi. NATO ostaje budan i spreman da odgovori na različite pretnje sa kojima se suočavamo. U ovom trenutku ne vidimo neposrednu pretnju od napada, rekao je zvaničnik, prenosi Rojters.

On je potvrdio da NATO nastavlja da pruža podršku Ukrajini i radi danonoćno kako bi osigurao bezbednost ljudi u zemljama članicama.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u subotu da Poljska i NATO moraju biti spremni za različite scenarije i da se ne može isključiti mogućnost ruske provokacije usmerene protiv bilo koje članice NATO-a.

Direktor CIA Džon Retklif otputovao je u utorak u Rusiju kako bi se kratko sastao sa kolegama iz ruskih obaveštajnih službi.

Dva neimenovana izvora upoznata sa Retklifovom posetom Moskvi rekla su za Rojters da je direktor CIA tokom sastanka sa ruskim kolegama pokrenuo pitanje moguće ruske operacije protiv neke članice NATO-a, mada je ostalo nejasno da li je to bila jedina svrha njegove posete, navodi Rojters.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je u utorak da će nemačka vlada uskoro objaviti ko je odgovoran za pokušaj napada

dronom na aerodrom Lajpcig-Hale ranije ovog meseca.

Rusija je dosledno negirala bilo kakvu umešanost u planiranje sabotaža ili napade na Evropu i odbacuje takve optužbe kao širenje straha.

(Tanjug)

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