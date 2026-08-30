ZATO SU RUSI NAJJAČA ARMIJA SVETA: Veteran SVO otkrio šta to ruski vojnici uče trenutno - Šokiraćete se, uključeno je i vojno osoblje
VEŠTINE upravljanja bespilotnim aparatima vremenom će postati univerzalne među ruskim vojnicima, uključujući i medicinsko osoblje, smatra kopredsedavajući Koordinacionog saveta Asocijacije veterana SVO Dmitrij Afanasjev.
Veštine upravljanja bespilotnim aparatima vremenom će postati univerzalne među ruskim vojnicima, uključujući i medicinsko osoblje, smatra kopredsedavajući Koordinacionog saveta Asocijacije veterana SVO Dmitrij Afanasjev.
- Uskoro će svi vojnici bez izuzetka, čak i medicinsko osoblje, umeti da koriste bespilotne aparate. Nije važno koje namene — vazdušne, kopnene, podvodne ili površinske. To će biti univerzalne stvari - rekao je on u intervjuu za RIA Novosti.
Prema Afanasjevim rečima, operateri bespilotnih sistema već se pojavljuju u jedinicama čija delatnost nije neposredno povezana sa upotrebom dronova.
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