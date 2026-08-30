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ZATO SU RUSI NAJJAČA ARMIJA SVETA: Veteran SVO otkrio šta to ruski vojnici uče trenutno - Šokiraćete se, uključeno je i vojno osoblje

Симеуновић А. Милош

30. 08. 2026. u 16:37

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VEŠTINE upravljanja bespilotnim aparatima vremenom će postati univerzalne među ruskim vojnicima, uključujući i medicinsko osoblje, smatra kopredsedavajući Koordinacionog saveta Asocijacije veterana SVO Dmitrij Afanasjev.

ЗАТО СУ РУСИ НАЈЈАЧА АРМИЈА СВЕТА: Ветеран СВО открио шта то руски војници уче тренутно - Шокираћете се, укључено је и војно особље

Foto: AP

Veštine upravljanja bespilotnim aparatima vremenom će postati univerzalne među ruskim vojnicima, uključujući i medicinsko osoblje, smatra kopredsedavajući Koordinacionog saveta Asocijacije veterana SVO Dmitrij Afanasjev.

 - Uskoro će svi vojnici bez izuzetka, čak i medicinsko osoblje, umeti da koriste bespilotne aparate. Nije važno koje namene — vazdušne, kopnene, podvodne ili površinske. To će biti univerzalne stvari - rekao je on u intervjuu za RIA Novosti.

Prema Afanasjevim rečima, operateri bespilotnih sistema već se pojavljuju u jedinicama čija delatnost nije neposredno povezana sa upotrebom dronova.

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