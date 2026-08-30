VEŠTINE upravljanja bespilotnim aparatima vremenom će postati univerzalne među ruskim vojnicima, uključujući i medicinsko osoblje, smatra kopredsedavajući Koordinacionog saveta Asocijacije veterana SVO Dmitrij Afanasjev.

Foto: AP

Veštine upravljanja bespilotnim aparatima vremenom će postati univerzalne među ruskim vojnicima, uključujući i medicinsko osoblje, smatra kopredsedavajući Koordinacionog saveta Asocijacije veterana SVO Dmitrij Afanasjev.

- Uskoro će svi vojnici bez izuzetka, čak i medicinsko osoblje, umeti da koriste bespilotne aparate. Nije važno koje namene — vazdušne, kopnene, podvodne ili površinske. To će biti univerzalne stvari - rekao je on u intervjuu za RIA Novosti.

Prema Afanasjevim rečima, operateri bespilotnih sistema već se pojavljuju u jedinicama čija delatnost nije neposredno povezana sa upotrebom dronova.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje