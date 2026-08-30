AMERI SPREMAJU PAKLENO ORUŽJE! Mornarica daje 90 miliona dolara za KRALJA HIPERSONIČNIH RAKETA – „Crnobradi“ će sejati strah!

AMERIČKA mornarica izdvaja milione dolara kako bi brže dobila hipersonične rakete.

Foto: US NAVY

Ranije ove nedelje, mornarica je dodelila Kastelionu (Castelion) skoro 90 miliona dolara za ubrzanje proizvodnje hipersonične rakete Crnobradi (Blackbeard). Dodela ugovora je deo širih napora američke vojske da proširi proizvodnju kritične municije kako bi se suočila sa trenutnim i budućim pretnjama.



Mornarica je dodelila Kastelionu ugovor od 89.997.162 dolara za finansiranje hipersoničnog sistema oružja Crnobradi za rane operativne kapacitete (EOC).



Kastelion plasira projektil Crnobradi na tržište kao jeftinu, masovno proizvodljivu hipersoničnu udarnu raketu.

Kastelion nije pružio mnogo detalja o performansama Crnobrade. Činjenica da je u pitanju hipersonična municija znači da će moći da postigne brzinu od najmanje 5 maha (3.835 milja na sat ili 6.175 kilometara na sat). Kastelion je nagovestio da će hipersonična raketa imati domet od skoro 500 milja (oko 800 kilometara).

Ugovor sa mornaricom će podržati razvoj 50 raketa Crnobradi sa ranim operativnim kapacitetom. Ugovor takođe obezbeđuje sredstva za proširenje inženjeringa, logistike, proizvodnje i održavanja industrijske baze potrebne za postizanje proizvodnje u punom obimu. Ako sve bude teklo po planu, projekat će preći u zvanični program nabavke Američke mornarice (program of record) i započeće serijska proizvodnja.





RAKETA CRNOBRADI JE AMBICIOZAN PROJEKAT

Osnovan od strane bivših zaposlenih u SpaceX-u sa sedištem u Torensu, Kalifornija, Kastelion teži da uspostavi jeftin i brz proces proizvodnje hipersonične municije. Ranije u avgustu, kompanija je najavila prikupljanje sredstava u vrednosti od milijardu dolara za seriju C, koja će takođe podržati povećanu proizvodnju Crnobradog.

-Odvraćanje zavisi od nepokolebljive američke snage; izuzetno sposobnih raketnih sistema kojih se protivnici plaše, proizvedenih u količinama koje ne mogu ni da zamisle, i to po ceni koju poreski obveznici mogu da priušte, naveo je u saopštenju za javnost Brajon Hargis, suosnivač i generalni direktor kompanije Castelion.



-U toku je renesansa proizvodnje, a ova runda finansiranja daje dodatni zamajac američkoj proizvodnji rakete 'Crnobradi' (Blackbeard). Dizajniran u Kaliforniji, napravljen u Novom Meksiku, snabdevan od strane malih i velikih preduzeća širom Sjedinjenih Država — 'Crnobradi' je primer onoga što Amerika može da postigne kada privatni kapital i država sarađuju, dodao je Hargis.

Rat u Iranu ukazao je na potrebu ne samo za visokokvalitetnom municijom, već i za velikim zalihama koje se mogu lako i brzo popuniti. Vojska SAD je utrošila hiljade izuzetno naprednih raketnih sistema gađajući iranske vojne, ekonomske i političke ciljeve. Primer krstareće rakete BGM-109 Tomahawk je dosta ilustrativan. Sve donedavno, američka vojska je nabavljala oko 90 krstarećih raketa Tomahawk godišnje. Međutim, borbena grupa nosača aviona USS Dwight D. Eisenhower ispalila je 135 raketa Tomahawk za samo nekoliko meseci tokomnedvnog angažovanja protiv jemenskih Huta u Crvenom moru. To je gotovo dvostruko više od godišnjeg proizvodnog kapaciteta cele američke vojske.

Mornarica ima velike planove za nabavku hipersonične municije. Na primer, u narednih pet godina, Mornarica planira da kupi preko 4.500 hipersoničnih raketa, sudeći prema budžetskim dokumentima.

nationalinterest.org

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