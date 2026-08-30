NAPAO DVA MLADIĆA NOŽEM: Stariji muškarac priveden, teško povređena dva mladića u Debrecinu
DVA mladića teško su povređena danas, kada ih je muškarac starosti 64 godine napao nožem u gradu Debrecin na istoku Mađarske, saopštila je lokalna policija.
U zvaničnom policijskom saopštenju se navodi da je jedan ranjeni mladić zadobio teške povrede opasne po život, a da je drugi hospitalizovan u teškom stanju, prenosi portal Index.hu.
Počinilac, 64-godišnji muškarac iz Budimpešte, uhvaćen je nekoliko sati posle napada i protiv njega je pokrenut postupak zbog izvršenja krivičnog dela napad sa nanošenjem telesnih povreda opasnih po život.
Policija je dobila dojavu o napadu hladnim oružjem rano jutros oko 03.00 sata i nekoliko policijskih jedinica i službi hitne pomoći odmah je izašlo na lice mesta, a ranjeni mladići su prevezeni u bolnicu.
Dva sata kasnije, pronađen je i priveden 64-godišnju napadač, saopštila je policija.
(Tanjug)
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