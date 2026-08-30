PODRŠKA Kijevu od strane NATO-a je opasna, jer je Rusija smatra direktnom pretnjom po sebe, izjavio je bivši ambasador SAD u SSSR-u Džek Metlok u emisiji na jednom Jutjub kanalu.

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- Nema apsolutno nikakve sumnje da Rusija podršku koju NATO pruža Ukrajini smatra direktnom pretnjom svojoj nacionalnoj bezbednosti. Mislim da je to tragedija. Tragedija za Ukrajinu, jer nastavak ovog rata razara zemlju - rekao je on, prenose RIA Novosti.

Metlok je takođe dodao da prekid kontakata sa Rusijom nije u interesu Zapada i Ukrajine.

Moskva smatra da isporuke oružja Ukrajini otežavaju postizanje rešenja, direktno uvlače zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“. Šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da će svaki teret koji sadrži oružje namenjeno Kijevu biti legitimna meta za Rusiju. U Kremlju su naveli da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

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