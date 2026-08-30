AJATOLAHOVA TRUBA ZAGRMELA POZIVOM NA DŽIHAD: Modžtaba Hamnei pozvao muslimane kao veliki Saladin, sprema se rat bez presedana

- Danas muslimani mogu da odigraju veoma delotvornu ulogu koja će menjati tok istorije. Izgled za konačnu pobedu istine nad neistinom i islama nad neverovanjem bliži je ostvarenju nego ikada ranije - rekao je ajatolah Modžtaba Hamnei.

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Vrhovni lider Irana je istakao da je prvi uslov za to jedinstvo muslimana. „Jedinstvo muslimana protiv globalnog neverovanja jeste kuranska strategija i izvorno učenje čistog islama, a ne površno i prolazno pitanje“, rekao je.

Ajatolah Hamnei je rekao da je svaki pojedinac, bez obzira na položaj, koji učini nešto što dovodi do podele među muslimanima, „bilo svesno ili nesvesno, voljno ili nevoljno, ispunio cilj neprijatelja islama“. On je upitao kako sada iko može da tvrdi da je bio neupućen ili nemaran, kada su „svetski tirani, predvođeni zločinačkom Amerikom, skinuli svoje obmanjujuće maske i pokazali svoje krvave kandže čitavom svetu“, prenosi iranska agencija Mehr.

Ponovio je svoj savet vladarima islamskih zemalja, posebno onima na prostoru Zapadne Azije i Persijskog zaliva: „Upoznajte svog pravog neprijatelja, shvatite njegovu zaveru i suprotstavite mu se.“ Zločinačka američka administracija i lažni cionistički režim zakleti su neprijatelji islamskog jedinstva, rekao je on, i to ne samo protiv Irana i Fronta otpora, već protiv svih muslimana, uključujući narode Zapadne Azije i Severne Afrike.

Vrhovni lider je rekao da pouke jedinstva podrazumevaju međusobnu odbranu od neverovanja i saradnju u oblasti bogatstva, bezbednosti, znanja i napretka, što bi na kraju dovelo do stvaranja nove islamske civilizacije. On je rekao da je takvo jedinstvo u Iranu ostvareno u prihvatljivoj meri i pozvao naciju da ne dozvoli da među njima dođe do bilo kakvih podela.

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