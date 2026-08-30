KANADSKE GUSKE PATROLIRAJU „JEZEROM AMERIKA“: Tramp objavio neobičan vidoe na svojoj društvenoj mreži (VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je video-snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka s frizurama poput Trampove koja patrolira obalama "Jezera Amerika", nakon što je Tramp potpisao uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u "Jezero Amerika".

Foto: printskrin/Thrue Social/Donald J. Trump

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je video-snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka s frizurama poput Trampove koja patrolira obalama "Jezera Amerika", nakon što je Tramp potpisao uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u "Jezero Amerika".

Na snimku dugom 34 sekunde, uz naslovnu numeru serije "Havaji 5-0", prikazane su kanadske guske, jedna od najrasprostranjenijih vrsta divljih gusaka na svetu, kako marširaju u blizini Velikih jezera.

Guske imaju ljudske ruke, nose jurišne puške i karakterističnu plavu frizuru američkog predsednika. Potom guske pucaju u vazduh dok se iznad horizonta obližnjeg grada, koji podseća na Toronto, pojavljuje vatromet.

LAKE AMERICA - PROTECTED BY DONALD DUCKS 🇺🇸 pic.twitter.com/IjWCR13RtF — Popmemes by Jon 🚀 (@JonCovering) August 28, 2026

Tramp je objavio snimak nakon što je potpisao izvršnu uredbu kojom se saveznim institucijama nalaže da jezero Ontario u svim zvaničnim dokumentima i evidencijama nazivaju "Jezero Amerika".

Ta odluka usledila je nakon što je Tramp ranije ove nedelje najavio da SAD "ozbiljno razmatraju" promenu naziva jezera koje se prostire duž granice SAD i Kanade.

Prema američkom zakonu, predsednik može da naloži saveznim institucijama kako da nazivaju geografske objekte, ali ne može da primora strane države, privatne subjekte ili američke savezne države da prihvate takav naziv, navode mediji.

Kanadski premijer Mark Karni reagovao je na Trampovu odluku objavom na platformi Iks.

"Naziv jezera Ontario potiče od reči naroda Vendat Ontari'io, koja prikladno znači 'jezero je lepo, jezero je veliko'", napisao je Karni, dodajući da je naziv star više od 400 godina i da prethodi i stvaranju Kanadske konfederacije i Deklaraciji nezavisnosti SAD.

Odnosi SAD i Kanade pogoršali su se otkako je Tramp stupio na dužnost, između ostalog zbog njegovih ponovljenih predloga da Kanada postane "51. savezna država" SAD i trgovinskog spora.

(Sputnjik)