GUDELJ OSTAJE U ŠPANIJI: Evo gde iskusni Srbin nastavlja karijeru
SRPSKI fudbaler Nemanja Gudelj nastaviće da igra u Španiji. On je posle traganja za klubom pronašao novu sredinu u dobro poznatoj zemlji.
Ovaj 34-godišnjak je potpisao jednogodišnji ugovor sa Hetafeom, saopštio je ove subote španski klub.
Bivši igrač Sevilje je u klub iz predgrađa Madrida stigao kao slobodan igrač, pošto mu je na kraju prošle sezone istekao ugovor sa timom iz Andaluzije.
Gudelj je za Sevilju igrao od 2019. godine, a pre toga je nastupao za Sporting iz Lisabona, Gvangdžu, Tjanđin, Ajaks, AZ Alkmar i NAC. Za reprezentaciju Srbije nastupio je na 75 mečeva.
Fudbaleri Hetafea će ove sezone igrati u Ligi konferencije. Španski tim je u plej-ofu kvalifikacija u dva meča bio bolji od beogradskog Partizana (3:1, 1:2).
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
DANAS POČINjE US OPEN: Srbija ima tri predstavnika, evo kada igraju mečeve prvog kola
30. 08. 2026. u 10:26
Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu
30. 08. 2026. u 09:16
ZVEZDA GA TEK PRODALA, A ON OPET MENjA SREDINU: Enem se seli u Englesku
30. 08. 2026. u 13:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Federer rekao ko mu je favorit za osvajanje US Opena
JEDAN od najboljih tenisera svih vremena izneo je svoje predikcije za predstojeći US Open.
30. 08. 2026. u 13:05
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)