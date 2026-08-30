Fudbal

GUDELJ OSTAJE U ŠPANIJI: Evo gde iskusni Srbin nastavlja karijeru

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 08. 2026. u 16:11

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SRPSKI fudbaler Nemanja Gudelj nastaviće da igra u Španiji. On je posle traganja za klubom pronašao novu sredinu u dobro poznatoj zemlji.

ГУДЕЉ ОСТАЈЕ У ШПАНИЈИ: Ево где искусни Србин наставља каријеру

FOTO: Ivan Terron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj 34-godišnjak je potpisao jednogodišnji ugovor sa Hetafeom, saopštio je ove subote španski klub.

Bivši igrač Sevilje je u klub iz predgrađa Madrida stigao kao slobodan igrač, pošto mu je na kraju prošle sezone istekao ugovor sa timom iz Andaluzije.

Gudelj je za Sevilju igrao od 2019. godine, a pre toga je nastupao za Sporting iz Lisabona, Gvangdžu, Tjanđin, Ajaks, AZ Alkmar i NAC. Za reprezentaciju Srbije nastupio je na 75 mečeva.

Fudbaleri Hetafea će ove sezone igrati u Ligi konferencije. Španski tim je u plej-ofu kvalifikacija u dva meča bio bolji od beogradskog Partizana (3:1, 1:2).

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