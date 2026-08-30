BARSELONA DOVELA NAPADAČA: Katalonci se pojačali iz Premijer lige

BARSELONA celo leto traga za napadačem. Prioretit je bio Hulijan Alvarez, ali taj transfer se nije realizovao. Ipak, Katalonci su rešili pitanje špica.

FOTO: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Kako prenosi Fabricio Romano, šampion Španije je dogovorio sve sa Arsenalom oko prelaska Gabrijela Žesusa na "Kamp Nou".

Posao je sklopljn i Brazilac će karijeru nastaviti u Barseloni. "Tobdžije" će za ovaj transfer dobiti 10.000.000 evra uz dodatne bonuse.

Žesus će uz odobrenje kluba iz Londona otputovati u Španiju na lekarske preglede koji su zakazani za ponedeljak.

Podsetimo, Brazilac je u karijeri nastupao za Palmeiras, Mančester siti i Arsenal. Ove sezone nije upisao nijedan nastup za prvaka Engleske.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

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