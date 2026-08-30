Fudbal

BARSELONA DOVELA NAPADAČA: Katalonci se pojačali iz Premijer lige

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 08. 2026. u 15:43

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BARSELONA celo leto traga za napadačem. Prioretit je bio Hulijan Alvarez, ali taj transfer se nije realizovao. Ipak, Katalonci su rešili pitanje špica.

БАРСЕЛОНА ДОВЕЛА НАПАДАЧА: Каталонци се појачали из Премијер лиге

FOTO: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Kako prenosi Fabricio Romano, šampion Španije je dogovorio sve sa Arsenalom oko prelaska Gabrijela Žesusa na "Kamp Nou".

Posao je sklopljn i Brazilac će karijeru nastaviti u Barseloni. "Tobdžije" će za ovaj transfer dobiti 10.000.000 evra uz dodatne bonuse.

Žesus će uz odobrenje kluba iz Londona otputovati u Španiju na lekarske preglede koji su zakazani za ponedeljak.

Podsetimo, Brazilac je u karijeri nastupao za Palmeiras, Mančester siti i Arsenal. Ove sezone nije upisao nijedan nastup za prvaka Engleske.

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