BARSELONA DOVELA NAPADAČA: Katalonci se pojačali iz Premijer lige
BARSELONA celo leto traga za napadačem. Prioretit je bio Hulijan Alvarez, ali taj transfer se nije realizovao. Ipak, Katalonci su rešili pitanje špica.
Kako prenosi Fabricio Romano, šampion Španije je dogovorio sve sa Arsenalom oko prelaska Gabrijela Žesusa na "Kamp Nou".
Posao je sklopljn i Brazilac će karijeru nastaviti u Barseloni. "Tobdžije" će za ovaj transfer dobiti 10.000.000 evra uz dodatne bonuse.
Žesus će uz odobrenje kluba iz Londona otputovati u Španiju na lekarske preglede koji su zakazani za ponedeljak.
Podsetimo, Brazilac je u karijeri nastupao za Palmeiras, Mančester siti i Arsenal. Ove sezone nije upisao nijedan nastup za prvaka Engleske.
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