LUD MEČ U PREMIJER LIGI: Čelsi sjajno otvorio sezonu, pao i Brajton (VIDEO)

ZBOG ovakvih utakmica se voli fudbal. Čelsi i Brajton su priredili pravi spektakl u drugom kolu Premijer lige. "Plavci" su na "Stamford Bridžu" pobedili sa 4:3.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Domaćin je uraganski otvorio utakmicu i posle 32 minuta imao je prednost od 3:0. U tom trenutku se činilo da "galebovima" preti katastrofa, ali to se nije desilo.

Izabranicima Ćabija Alonsa bilo je potreno samo četiri minuta da povedu. Mrežu Barta Ferburgena ja zatresao Romeo Lavija.

Prednost Čelsija duplirao je Pedro Neto u 14. minutu. Na 3:0 povisio je Žoao Pedro. Ipak, uspeo je Brajton da se oporavi i smanji rezultat do odlaska na odmor. U 35. minutu Malik Jalkuje se upisao u strelce.

Utakmica je ponovo postala uzbudljiva u 63. minutu kad je Žoao Pedro zatresao sopstvenu mrežu. On je savladao Emilijana Martineza koji je jutros stigao u London i odmah je dobio priliku da brani.

Kada je Kol Palmer u 74. minutu pogodio za 4:2 činilo se da je utakmice rešena. Ispostavilo se da jeste tako bilo, iako je u Paskal Gros u šestom minutu nadoknade postigao treći gol za goste. Vremena da se još nešto promeni nije bilo.

Čelsi je odlično otvorio sezonu i posle dve odigrane utakmice ima maksimalnih šest bodova. Brajton je na osmom mestu sa tri.

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