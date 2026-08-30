KINA POTISKUJE RUSIJU U CENTRALNOJ AZIJI: Uzbekistan kupio kineske borbene avione umesto ruskih

VLASTI Uzbekistana potvrdile su danas da su kupile kineske višenamenske borbene avione J-10CE objavljeno je u snimku koji je kabinet predsednika Uzbekistana objavio povodom Dana nezavisnosti, nakon što su se prethodno pojavili medijski izveštaji da je Taškent naručio 24 borbena aiona.

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Kako navodi Saut Čajna Mornin Post (SCMP), ovim potezom Kina jača prisustvo na tržištu Centralne Azije, kojim je tradicionalno dominirala Rusija svojim borbenim avionima.

Raniji izveštaji navodili su da je Uzbekistan naručio 24 aviona J-10CE, ali nijedna od dve zemlje do sada nije zvanično potvrdila taj dogovor.

Međutim, najmanje šest tih aviona prikazano je u snimku objavljenom povodom proslave Dana nezavisnosti Uzbekistana.

Na snimku se vide borbeni avioni uzbekistanskog ratnog vazduhoplovstva na pisti, tokom leta u formaciji, kao i ceremonijalni pozdrav vodenim topovima, koji se tradicionalno koristi prilikom značajnih dolazaka novih letelica.

Kina, navodi SCMP, nastoji da poveća međunarodnu prodaju jednomotornih višenamenskih borbenih aviona J-10CE, a Bangladeš je nedavno potvrdio da je blizu postizanja dogovora o njihovoj kupovini.

Pakistan je bio prvi strani kupac ovog aviona, a do maja prošle godine Islamabad je od Kine dobio 20 ovih aviona, navodi se u poslednjem izveštaju Pentagona o kineskim vojnim kapacitetima.

U izveštaju se dodaje da su interesovanje za kupovinu ovih aviona iskazali i Indonezija, Iran i Egipat.

- Uzbekistan je, po bilo kom kriterijumu, relativno malo tržište, ali je značaj u tome što uopšte kupuje ove avione. Ne ruske, ne francuske, niti avione drugih proizvođača -rekao je direktor Instituta za proučavanje Kine i vazduhoplovstva Ratnog vazduhoplovstva SAD.

Avioni J-10CE su opremljeni radarima sa aktivnim elektronskim skeniranjem, kao i savremenim sistemima za elektronsko ratovanje i razmenu podataka, a mogu da se koriste za borbu vazduh-vazduh i napade na ciljeve na zemlji.

Njihovo naoružanje za borbu vazduh-vazduh uključuje raketu PL-10 kratkog dometa i PL-15E, radarski vođenu raketu namenjenu napadima na ciljeve izvan vizuelnog dometa, prenosi Tanjug.

(Politika onlajn)

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