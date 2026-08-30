DANAS POČINJE US OPEN: Srbija ima tri predstavnika, evo kada igraju mečeve prvog kola

Na teniskim terenima Flešing Medouza u Njujorku danas počinje četvrti, ujedno i poslednji grend slem turnir u sezoni, US open.

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Najbolji srpski teniser Novak Đoković će pokušati da u Njujorku osvoji 25. grend slem trofej u karijeri. Srpski teniser je Otvoreno prvenstvo SAD osvojio 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.

Ostvario je 95 pobeda u 110 odigranih mečeva. Đoković će noćas od jedan sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US opena na terenu "Artur Eš" igrati protiv Argentinca Marijana Navonea.

Đoković je peti teniser sveta, dok se Navone nalazi na 48. mestu ATP liste. Srpski i argentinski teniser nisu odigrali nijedan međusobni duel u karijeri. Pobednik meča između Đokovića i Navonea igraće u drugom kolu sa boljim iz duela između Švajcarca Stena Vavrinke i Italijana Matea Beretinija.

Srbiju će u singl konkurenciji predstavljati još dvojica tenisera, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.

Međedović će danas od 17 sati igrati u prvom kolu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka, dok će rival Kecmanoviću oko 20.30 časova da bude Denis Šapovalov iz Kanade.

Titulu u muškoj konkurenciji brani Španac Karlos Alkaraz, koji je prošle godine u finalu pobedio Italijana Janika Sinera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Siner je zbog povrede desnog kolena otkazao nastup na ovogodišnjem US openu. Alkaraz će sutra u prvom kolu igrati protiv Rusa Romana Safijulina.

Trofej na US openu u ženskoj konkurenciji brani Beloruskinja Arina Sabalenka, koja je prošle godine u finalu savladala Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 7:6 (7:3). Sabalenka će sutra na startu turnira u Njujorku igrati protiv Kamile Osorio iz Kolumbije.

Ovogodišnji nagradni fond US Opena iznosi 108 miliona dolara. Pobednici u singlu u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiće po 5,5 miliona dolara, a poraženima u finalu će pripasti po 2,8 miliona dolara.

US open će trajati do 13. septembra.