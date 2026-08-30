DANAS POČINJE US OPEN: Srbija ima tri predstavnika, evo kada igraju mečeve prvog kola
Na teniskim terenima Flešing Medouza u Njujorku danas počinje četvrti, ujedno i poslednji grend slem turnir u sezoni, US open.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković će pokušati da u Njujorku osvoji 25. grend slem trofej u karijeri. Srpski teniser je Otvoreno prvenstvo SAD osvojio 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.
Ostvario je 95 pobeda u 110 odigranih mečeva. Đoković će noćas od jedan sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US opena na terenu "Artur Eš" igrati protiv Argentinca Marijana Navonea.
Đoković je peti teniser sveta, dok se Navone nalazi na 48. mestu ATP liste. Srpski i argentinski teniser nisu odigrali nijedan međusobni duel u karijeri. Pobednik meča između Đokovića i Navonea igraće u drugom kolu sa boljim iz duela između Švajcarca Stena Vavrinke i Italijana Matea Beretinija.
Srbiju će u singl konkurenciji predstavljati još dvojica tenisera, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
Međedović će danas od 17 sati igrati u prvom kolu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka, dok će rival Kecmanoviću oko 20.30 časova da bude Denis Šapovalov iz Kanade.
Titulu u muškoj konkurenciji brani Španac Karlos Alkaraz, koji je prošle godine u finalu pobedio Italijana Janika Sinera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Siner je zbog povrede desnog kolena otkazao nastup na ovogodišnjem US openu. Alkaraz će sutra u prvom kolu igrati protiv Rusa Romana Safijulina.
Trofej na US openu u ženskoj konkurenciji brani Beloruskinja Arina Sabalenka, koja je prošle godine u finalu savladala Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 7:6 (7:3). Sabalenka će sutra na startu turnira u Njujorku igrati protiv Kamile Osorio iz Kolumbije.
Ovogodišnji nagradni fond US Opena iznosi 108 miliona dolara. Pobednici u singlu u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiće po 5,5 miliona dolara, a poraženima u finalu će pripasti po 2,8 miliona dolara.
US open će trajati do 13. septembra.
Preporučujemo
POVRATAK POSLE DEVET GODINA: Frank Kesi se vratio u Atalantu!
29. 08. 2026. u 22:18
Kakvo veče za legendu srpskog fudbala: upisao svoj 300. meč za Čukarički (VIDEO)
29. 08. 2026. u 21:24
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)