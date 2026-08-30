LUGANO JE U SJAJNOJ FORMI: Prvi rival Zvezde u Ligi konferencije ređa pobede
LUGANO je prvi rival Crvene zvezde u Ligi konferencije. Švajcarski klub se nalazi u sjajnoj formi. To je potvrdio i ove nedelje pobedivši Sion u gostima sa 2:1 u petom kolu tamošnjeg prvenstva.
Od početka sezone ovaj tim blista i posle četiri odigrane utakmice ima maksimalan učinak i već je skupio 12 bodova, uz gol razliku 13:3.
Lugano je na ovom meču poveo već u 3. minutu preko mladog Derika Monkade. Iako je gol postignut u ranoj fazi susreta, rezultat se u prvom poluvremenu nije menjao.
Domaćin je sve više pritiskao i uspeo je da izjednači u 55. minutu, a strelac je bio Vinsli Boteli kome je to bio treći prvenstvni pogodak.
Gosti su ipak uspeli da osvoji tri boda zahvaljujući rezevisti Bekamu Davidu Kastru Espinozi, fudbaleru iz Kolumbije koji je u prvom meču za ovu ekipu dao gol i to pobedonosni.
Podsetimo, utakmica Lugano - Crvena zvezda igra se 15. oktobra od 18.45 časova na "AIL Areni".
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