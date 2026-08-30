HRVATI UZ TOMPSONA SLAVILI UBIJANJE SRBA! Na sramnom nastupu policija imala pune ruke posla, 11 osoba završilo u bolnici
NA SINOĆNjEM koncertu u Vukovaru Marka Perkovića Tompsona, hrvatskog pevača poznatog po tome što u svojim pesmama i nastupima promoviše ustaštvo, policija je podnela ukupno 85 prekršajnih prijava, 78 zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i sedam zbog kršenja javnog reda i mira, saopštila je danas Policijska uprava vukovarsko-sremska.
U saopštenju se navodi da je ceo koncert sniman, kao i da će policija pregledom snimka videti da li je bilo još nekih kršenja zakona, preneo je Indeks.
Iz Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro rečeno je da je u bolnici završilo 11 osoba zbog lakših telesnih povreda i prekomerne konzumacije alkohola.
Tompson je sinoć na koncertu u Vukovaru izvođenje pesme "Bojna Čavoglave" započeo ustaškim pokličom "za dom", na šta su hiljade posetilaca iz Hrvatske i inostranstva uzvratili "spremni", a tokom koncerta dronovi su na nebu prikazivali motive iz građanskog rata devedesetih godina prošlog veka.
Tokom izvođenja pesme "Kletva kralja Zvonimira" dronovi na nebu su oblikovali motive iz hrvatske istorije, a prikazani su i hrvatski simboli iz rata tokom devedesetih godina, "tigrovi", ratnik, znak Specijalne policije "Mač i munja", vukovarski vodotoranj i natpis "Za dom spremni".
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