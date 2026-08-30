Politika

"ANEM DA SE UPIŠE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA" Brnabić: Davno su se ispisali iz udruženja koja štite i zastupaju novinare i medije

В.Н.

30. 08. 2026. u 15:26

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić kritikovala je ANEM.

АНЕМ ДА СЕ УПИШЕ У РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА Брнабић: Давно су се исписали из удружења која штите и заступају новинаре и медије

FOTO TANJUG/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković/

- ANEM da se upiše u registar političkih stranaka, pošto su se davno ispisali iz udruženja koja štite i zastupaju novinare i medije. Blokaderi kamenim blokom pogode snimatelja RTS i zamalo ga na mestu ubiju. Blokader macolom krene na ekipu Pinka, ali ANEM vidi policijsku brutalnost. Vide, ljudi, šta žele da vide, a stvarnost interpretiraju kako odgovara njihovoj preferiranoj političkoj opciji. U ovom slučaju - onoj koja bi da bije i zatvara novinare i medije koji im se ne sviđaju. - poručila je Brnabić.

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