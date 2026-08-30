Federer zvanično primljen u Međunarodnu tenisku kuću slavnih

Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer primljen je u Njuportu u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, saopštila je danas Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP).

Joseph Prezioso / AFP / Profimedia

Federer je u novembru prošle godine izabran u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, a svečana ceremonija prijema održana je danas u Njuportu.

Federer (45) je u karijeri osvojio 103 trofeja, a od toga 20 grend slem titula. On je ostvario 1.251 pobedu u karijeri u singlu. Švajcarac je proveo ukupno 310 nedelja na prvom mestu ATP liste, a igračku karijeru je završio u septembru 2022. godine.

- Fenomenalno je naći se na jednom ovakvom mestu, prošetati kroz Kuću slavnih i uroniti u istoriju ovog sporta. To mi znači sve. Čitati priče o svojim najvećim herojima i zaista shvatiti po prvi put da i ja imam ovde mesto. Ovo je jedna od najvećih časti u mom životu - rekao je Federer na ceremoniji.

On je istakao da je tokom igračke karijere "pokušavao da ostane dosledan sebi".

- Pokušavao sam da pokažem svoju ljubav prema ovoj igri. Jer mi je zaista bila važna, a želeo sam da bude važna i vama. Da budem dostojan vaše pažnje i vašeg prisustva, jer ljudi nisu u obavezi da dolaze da nas gledaju kako igramo. Ovaj dečak iz Bazela vam zahvaljuje na neverovatnoj časti - istakao je Federer.