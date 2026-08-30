MLADIĆ UBIJEN U PUCNJAVI: Nekoliko osoba teško ranjeno, drama u nargila-baru
JEDNA osoba poginula je rano jutros, a četiri su povređene od kojih jedna teško, u pucnjavi u nargila-baru u Marselju, preneli su danas francuski mediji.
Poginuo je osamnaestogodišnji mladić, četiri osobe starosti između 17 i 23 godine su ranjene, a jedna je u kritičnom stanju, prenosi Figaro.
List navodi da su dve osobe su došle do bara na skuteru, nakon čega je jedna od njih otvorila vatru na lokal iz automatskog pištolja.
Na licu mesta pronađeno je osam čaura kalibra 9 milimetara, dok je skuter počinilaca kasnije pronađen, ali potpuno izgoreo.
- Pokrenuta je istraga zbog ubistva i pokušaja ubistva koje su počinile organizovana kriminalna organizacija, a slučaj je dodeljen Odeljenju za organizovani i specijalizovani kriminal (DCOS) - saoapšteno je iz javnog tužilaštvau Marselju.
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