Politika

NASRĆU ČEKIĆEM U STILU UČITELJA IZ ZAGREBA, PA ONDA OPTUŽE ŽRTVU: Pogledajte usporen snimak razoružavanja blokadera (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 15:31

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JEDAN korisnik Iksa podelio je snimak razoružavanja blokaderskog nasilnika koji je držao čekić.

НАСРЋУ ЧЕКИЋЕМ У СТИЛУ УЧИТЕЉА ИЗ ЗАГРЕБА, ПА ОНДА ОПТУЖЕ ЖРТВУ: Погледајте успорен снимак разоружавања блокадера (ВИДЕО)

printskrin/iks/sloter nik

Usporen snimak gde se jasno vidi kako je blokader razoružan. Pošto vidim da pojedini tvrde kako je neko iz Napredne stranke držao čekić i da se to vidi na snimku.

Dokaz da je čekić preuzet od raspalog blokadera - naveo je jedan korisnik Iksa. 

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