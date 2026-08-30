NASRĆU ČEKIĆEM U STILU UČITELJA IZ ZAGREBA, PA ONDA OPTUŽE ŽRTVU: Pogledajte usporen snimak razoružavanja blokadera (VIDEO)

JEDAN korisnik Iksa podelio je snimak razoružavanja blokaderskog nasilnika koji je držao čekić.

printskrin/iks/sloter nik

Usporen snimak gde se jasno vidi kako je blokader razoružan. Pošto vidim da pojedini tvrde kako je neko iz Napredne stranke držao čekić i da se to vidi na snimku.

Usporen snimak gde se jasno vidi

kako je blokader razoružan🫵



Pošto vidim da pojedini tvrde kako je neko iz napredne stranke držao čekić i da se to vidi na snimku👈



Dokaz da je čekić preuzet od raspalog blokadera👇 pic.twitter.com/i41nxWZaCY — Sloter Nik (@SloterNik61) August 30, 2026

Dokaz da je čekić preuzet od raspalog blokadera - naveo je jedan korisnik Iksa.