NASRĆU ČEKIĆEM U STILU UČITELJA IZ ZAGREBA, PA ONDA OPTUŽE ŽRTVU: Pogledajte usporen snimak razoružavanja blokadera (VIDEO)
JEDAN korisnik Iksa podelio je snimak razoružavanja blokaderskog nasilnika koji je držao čekić.
Usporen snimak gde se jasno vidi kako je blokader razoružan. Pošto vidim da pojedini tvrde kako je neko iz Napredne stranke držao čekić i da se to vidi na snimku.
Dokaz da je čekić preuzet od raspalog blokadera - naveo je jedan korisnik Iksa.
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