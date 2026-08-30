"ODBILI SU MIGRANTE, EVROBIROKRATE I RATNU RETORIKU" Dimitrijev pozdravio odluku Islanda na referendumu o EU
ISLAND je, rekavši „ne“ obnavljanju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, odbacio migrante, evropske birokrate i retoriku raspirivanja rata, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
„Island ume odlično da igra fudbal i da odbije migrante, birokrate i raspirivanje rata propale EU“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.
Referendum o obnavljanju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji održan je u subotu na Islandu. Prema poslednjim podacima islandske radio-televizije RÚV, više od 52 odsto birača glasalo je protiv obnavljanja pregovora o članstvu u EU.
(Sputnjik)
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