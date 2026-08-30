PONOVNO NASILJE BLOKADERA JE OPOMENA ZA SVE U SRBIJI Vučević: Građani će to imati na pameti na dan izbora; Evo šta je poručio za skup u Novo

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević osudio je nasilje koji su blokaderi sprovodili na narodnom skupu u Užicu istakavši da su ponovo pokazali svoje lice.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Građani Srbije su, kako je rekao Vučević, imali priliku da vide da je jedna omanja grupa blokadera pokušala da spreči skup koji je prijavljen.

-Ne samo da su blokaderi pokušali da ometaju i napadaju taj skup, napadali su policiju, povređivali novinare, nego ste imali priliku da vidite da novinari određenih tajkunskih medija direktno koordiniraju tim napadima. A onda naravno ta blokaderska propagandna mašinerija se pokrenula nakon toga i predstavila kako su to građani pružili ne znam kakav dostojan otpor - rekao je Vučević.

Blokaderi ponovo pokazali svoje pravo lice

Vučević je bnaveo da su blokaderi ti koji su sprovodili nasilje te da su ponovo pokazali svoje pravo lice.

- Bukvalno bi zabranili okupljanje svakog drugog ili svih drugih koji drugačije misle, odnosno, ne misle kao oni. To je velika opomena za sve građane u Srbiji. Te slike i taj način razmišljanja koji blokaderi nameću nećemo zaboraviti. Posebno će biti u pameti građanima na dan izbora. Vidimo se za koji dan u Novom Sadu na velikom narodnom skupu! Vidimo se u Srpskoj Atini! - poručio je Vučević.

(Dnevnik)