PONOVNO NASILJE BLOKADERA JE OPOMENA ZA SVE U SRBIJI Vučević: Građani će to imati na pameti na dan izbora; Evo šta je poručio za skup u Novo
LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević osudio je nasilje koji su blokaderi sprovodili na narodnom skupu u Užicu istakavši da su ponovo pokazali svoje lice.
Građani Srbije su, kako je rekao Vučević, imali priliku da vide da je jedna omanja grupa blokadera pokušala da spreči skup koji je prijavljen.
-Ne samo da su blokaderi pokušali da ometaju i napadaju taj skup, napadali su policiju, povređivali novinare, nego ste imali priliku da vidite da novinari određenih tajkunskih medija direktno koordiniraju tim napadima. A onda naravno ta blokaderska propagandna mašinerija se pokrenula nakon toga i predstavila kako su to građani pružili ne znam kakav dostojan otpor - rekao je Vučević.
Blokaderi ponovo pokazali svoje pravo lice
Vučević je bnaveo da su blokaderi ti koji su sprovodili nasilje te da su ponovo pokazali svoje pravo lice.
- Bukvalno bi zabranili okupljanje svakog drugog ili svih drugih koji drugačije misle, odnosno, ne misle kao oni. To je velika opomena za sve građane u Srbiji. Te slike i taj način razmišljanja koji blokaderi nameću nećemo zaboraviti. Posebno će biti u pameti građanima na dan izbora. Vidimo se za koji dan u Novom Sadu na velikom narodnom skupu! Vidimo se u Srpskoj Atini! - poručio je Vučević.
(Dnevnik)
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