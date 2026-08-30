FSS IZDAO VAŽNO SAOPŠTENJE: Upozorenje na lažne profile i internet stranice za prodaju ulaznica
FUDBALSKI savez Srbije upozorava javnost i sve navijače reprezentacije Srbije da su se na društvenim mrežama i internetu pojavili lažni profili i veb-stranice koje neovlašćeno koriste ime, grb i zvanični vizuelni identitet Fudbalskog saveza Srbije i oglašavaju navodnu prodaju ulaznica za predstojeće utakmice reprezentacije Srbije u UEFA Ligi nacija.
Povodom svih ovih stvari oglasio se FSS.
- Pozivamo navijače da budu posebno oprezni, da ne ostavljaju lične podatke i podatke sa platnih kartica na neproverenim internet stranicama, kao i da ne vrše kupovinu ulaznica posredstvom nezvaničnih profila, linkova i platformi.
Fudbalski savez Srbije će se u utorak, 1. septembra, oglasiti sa svim najvažnijim i zvaničnim informacijama u vezi sa početkom prodaje ulaznica za utakmice reprezentacije Srbije protiv Grčke, Holandije i Nemačke, uključujući način kupovine, prodajna mesta i zvanične onlajn kanale.
Do tada, molimo navijače da sve informacije u vezi sa ulaznicama prate isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije Fudbalskog saveza Srbije.
Zbog neovlašćenog korišćenja identiteta, vizuelnih elemenata i obeležja Fudbalskog saveza Srbije, kao i mogućeg dovođenja građana u zabludu i potencijalnih zloupotreba, FSS će nadležnoj službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije podneti prijave u vezi sa uočenim lažnim profilima i internet stranicama - piše u tekstu FSS.
Podsetimo, Srbija takmičenje u Ligi nacija počinje 24. septembra utakmicom protiv Grčke (20.45). Potom 27. septembra od 18 časova dočekuje Holandiju.
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