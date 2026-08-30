HOLANĐANI NEĆE RADITI OBDUKCIJU GENERALA MLADIĆA: Sudija koji vodi istragu o njegovoj smrti posetio zatvorsku bolnicu u Hagu

MEĐUNARODNI rezidualni mehanizam u Hagu saopštio je danas da su holandski nadležni organi odmah, nakon što je general Ratko Mladić preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, pokrenuli standardne procedure predviđene nacionalnim zakonodavstvom Holandije.

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Takođe, Holanđani su potvrdili da neće biti pokrenuta krivična istraga i da neće biti izvršena obdukcija.

U saopštenju se navodi da je predsednica Mehanizma, sudija Grasijela Gati Santana, naložila u četvrtak sveobuhvatnu istragu o okolnostima smrti generala Mladića i za taj zadatak zadužila sudiju Ijana Bonomija.

Ističe se da je sudija Bonomi otputovao u Hag i u petak započeo istragu koja je uključivala posetu Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i zatvorskoj bolnici.

-Istraga je u toku, a dalji detalji u vezi sa njom za sada ostaju poverljivi, navodi se u saopštenju.

Takođe se navodi da je Mehanizam u redovnom kontaktu sa porodicom Ratka Mladića od trenutka njegove smrti, uključujući i u vezi sa pitanjima prenosa posmrtnih ostataka.

General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

(Tanjug)

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