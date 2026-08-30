TRAMP PODIŽE ULOG ZA NATO SAVEZNIKE: Da li će Britanija zbog odbrambenih izdvajanja izgubiti američku podršku za Foklande

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost da izvrši dodatni pritisak kako bi Velika Britanija povećala izdvajanja za odbranu, uključujući i preispitivanje američke podrške britanskom suverenitetu nad Foklandskim ostrvima, objavio je britanski list Telegraf, pozivajući se na izvore.

Foto: Tanjug/Jacquelyn Martin (STF)

Zvaničnici Pentagona navodno preispituju koliko saveznici u NATO-u ispunjavaju obećanje o izdvajanju pet odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu, pri čemu bi Velika Britanija mogla da bude pod posebnom pažnjom Vašingtona.

Visoki američki zvaničnik rekao je za taj list da Vašington smatra da britanski plan povećanja izdvajanja za odbranu, predstavljen u junu, nije bio dovoljno ambiciozan i da razmatra načine da podstakne London na dodatna ulaganja. Prema njegovim rečima, promena američkog stava prema britanskom zahtevu za suverenitet nad Foklandskim ostrvima predstavlja jednu od mogućih opcija za podsticanje Velike Britanije da preuzme veći deo obaveza u oblasti odbrane.

Britanska vlada je u petak potvrdila da prvi budžet ministra finansija Džona Hilija neće precizirati kada će Velika Britanija dostići cilj izdvajanja tri odsto BDP-a za odbranu. Hili je u junu podneo ostavku na funkciju ministra odbrane, navodeći da tadašnji premijer Kir Starmer nije bio u mogućnosti, a Ministarstvo finansija nije bilo spremno, da obezbedi sredstva potrebna za odbranu zemlje u uslovima rastućih bezbednosnih pretnji. Američki zvaničnik ocenio je da je britanski plan ulaganja u odbranu "korak u dobrom smeru", ali da to nije dovoljno s obzirom na razmere izazova sa kojima se suočavaju SAD i njihovi saveznici.

Najnoviji pritisak Vašingtona usledio je nakon slične pretnje iz aprila, kada je procureli interni mejl Pentagona ukazivao da bi SAD mogle da preispitaju svoj stav prema britanskom suverenitetu nad Foklandskim ostrvima zbog nedovoljne podrške Velike Britanije u ratu sa Iranom. Foklandska ostrva su pod upravom Velike Britanije, ali na njih polaže pravo i Argentina, čiji je predsednik Havijer Milej saveznik Donalda Trampa. Stanovnici ostrva su na ranijem referendumu velikom većinom podržali ostanak u sastavu britanske prekomorske teritorije. Britanska vlada je ranije poručila da suverenitet nad Foklandskim ostrvima "nije doveden u pitanje", dok je liderka Konzervativne stranke Kemi Badenok eventualno preispitivanje američke politike nazvala "potpunom besmislicom" i uporedila je sa prethodnom pretnjom Trampa da anektira Grenland. Admiral Lord Vest od Spitheda, komandant fregate HMS Ardent koja je potopljena u sukobu na Foklandskim ostrvima, ranije je odbacio pretnje, rekavši za Independent da, vojno gledano, gubitak američke podrške britanskom suverenitetu nad ostrvima ne bi imao nikakav vojni uticaj na njihovu bezbednost.

"Priznanje ili ne od strane SAD ne čini ostrva manje bezbednim", dodao je bivši vrhovni komandant britanske Kraljevske mornarice.