ZALET PRED US OPEN: Supertalentovani teniser titulom najavio da ga se treba paziti na poslednjem grend slemu sezone

Peruanski teniser Ignasio Buse osvojio je ATP turnir u Vinston-Sejlemu, pošto je večeras u finalu pobedio Britanca Artura Ferija rezultatom 6:3, 6:2.

FOTO: Tanjug/Georg Wendt/dpa via AP

Meč je trajao jedan sat i 13 minuta, a dvadesetdvogodišnji Buse je ovim trijumfom postao najmlađi osvajač Vinston Sejlema u istoriji tunrira.

Peruanski teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu tri puta oduzeo servis protivniku i tako došao do pobede i drugog ATP trofeja u karijeri.

Buse je trijumfom na turniru u SAD zaradio 112.420 dolara i 250 bodova za ATP listu.

Peruanac je tako ponovo pokazao raskošni talenat i došao do nove titule, druge u sezoni, a ujedno i najavio da bi mogao biti opasan protivnik svakome od nosilaca ko ga potceni na poslednjem grend slemu u sezoni.

THERE IT IS 🇵🇪👏



Ignacio Buse becomes the youngest champion in @WSOpen history! pic.twitter.com/xUDqbNAl1N — Tennis TV (@TennisTV) August 29, 2026